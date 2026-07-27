Béisbol U23 2026| Campeonato nacional: conoce los últimos resultados, tabla de posiciones y próximos partidos

El certamen completó su segundo fin de semana de actividad donde cada equipo completó la media docenas de partidos jugados.

Panamá/La tercera edición del Campeonato Nacional de Béisbol U23 está en marcha. Luego de dos fines de semana de actividad, hay un líder solitario en la clasificación y otros tres equipos luchando por tomar el comando.

Posiciones

Panamá Metro se encuentra en el primer lugar tras ganar cinco de seis partidos disputados.

Los metropolitanos hilvanaron cinco triunfos consecutivos antes de sufrir su primera derrota del certamen a manos de Azuero por blanqueada de 6 carreras por 0. Ese resultado se dio en el segundo encuentro de una doble cartelera realizada el sábado 25 de julio.

Emmanuel Herrera se apuntó el triunfo por el conjunto azuerense en una faena de cinco episodios lanzados en los que toleró siete imparables, dio tres ponches y dos bases por bolas. Mientras que Juan Alonso brilló a la ofensiva con dos hits conectados en tres turnos, dos carreras anotadas y una empujada.

Aparte de esa pérdida, Panamá Metro salió airoso y registró los siguientes resultados:

Jueves 16 de julio de 2026: Metro 7-6 Oeste

Metro 7-6 Oeste Viernes 17 de julio de 2026: Metro 8-1 Oeste

Metro 8-1 Oeste Sábado 18 de juio de 2026: Metro 5-4 Oeste

Metro 5-4 Oeste Viernes 24 de julio de 2026: Metro 7-1 Azuero

Metro 7-1 Azuero Sábado 25 de julio de 2026 (juego 1): Metro 4-1 Azuero

A los metropolitanos le siguen de cerca los equipos de Coclé y Chiriquí Occidente que poseen marca de cuatro triunfos y dos descalabros. Estos dos conjuntos son los perseguidores más cercanos de los actuales lideres.

Con su triunfo, en el partido final de la doble cartelera del sábado pasado, Azuero mantiene las esperanzas de clasificar a la siguiente etapa. Actualmente está en la mitad de la tabla de posiciones.

Panamá Oeste y la Preselección U18 completan la clasificación.

Resultados de la Semana 2

La segunda semana del torneo se desarrolló en los días viernes 24 y sábado 25 de julio. En esta última fecha, los equipos participantes realizaron dos partidos.

Los marcadores registrados en esos días fueron los siguientes:

Viernes 24 de julio de 2026

Preselección U18 3-5 Coclé

Metro 4-1 Azuero

Occidente 6-2 Oeste

Sábado 25 de julio de 2026

Preselección U18 0-4 Coclé

Metro 7-1 Azuero

Occidente 4-1 Oeste

Preselección U18 4-8 Coclé

Metro 0-6 Azuero

Occidente 1-4 Oeste

La posposición por lluvia, de los juegos programados para el jueves 23, provocaron un ajuste en el calendario que derivó en la doble cartelera del sábado pasado.

Próximos partidos

El certamen estará en una pausa durante el próximo fin de semana, la que coincide con la participación de la Selección de Béisbol de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La actividad se reanuda en el fin de semana del viernes 7 al domingo 9 de agosto con estos partidos:

Viernes 7 de agosto de 2026

Azuero vs Chiriquí Occidente (Estadio Kenny Serracín, 7:00 p.m.)

Panamá Oeste vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera, 7:00 p.m.)

Preselección U18 vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew, 7:00 p.m.)

Sábado 8 de agosto de 2026

Azuero vs Chiriquí Occidente (Estadio Kenny Serracín, 3:00 p.m.)

Panamá Oeste vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera, 3:00 p.m.)

Preselección U18 vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew, 3:00 p.m.)

Domingo 9 de agosto de 2026