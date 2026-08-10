Justiniano Cedeño | El béisbol panameño está de luto, se nos fue una leyenda

El béisbol panameño y la provincia de Los Santos están de luto. Ha partido hacia el descanso eterno Justiniano Cedeño , uno de los lanzadores más dominantes, emblemáticos y recordados en la historia de los Campeonatos Nacionales de Béisbol Mayor y digno representante del país en arenas internacionales.

Panamá/Nacido en la comunidad de Santa Marta de Las Tablas, Cedeño no solo dejó un legado imborrable en la loma de los disparos, sino que marcó una época dorada para la pelota santeña en la década de los años 70.

Dominio absoluto: Los impresionantes números de Justiniano Cedeño

Cedeño vistió con orgullo la camiseta de la provincia de Los Santos durante 12 Campeonatos Nacionales de Béisbol Mayor, convirtiéndose en la columna vertebral de la rotación de su equipo.

En 76 partidos disputados, dejó registros impresionantes que avalan su estatus de leyenda:

Récord de victorias y derrotas: 39 triunfos y 17 reveses

Efectividad (PCL): 2.85

Entradas lanzadas: 426.0 IP

Ponches propinados: 511 (primer lanzador en la historia del béisbol criollo en alcanzar la barrera de los 500 abanicados)

(primer lanzador en la historia del béisbol criollo en alcanzar la barrera de los 500 abanicados) Bases por bolas: 153

153 Imparables permitidos: 420 (174 carreras permitidas, 135 limpias)

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Pionero y dueño de marcas históricas en la pelota nacional

Justiniano Cedeño no solo ganaba partidos, sino que imponía condiciones de forma aplastante. Fue el primer lanzador en la historia del béisbol mayor en liderar el departamento de ponches durante cuatro años consecutivos (1975, 1976, 1977 y 1978), una hazaña inédita para la época.

Entre sus momentos más brillantes destacan:

Líder de victorias en 1975: Cerró con un impecable registro de 5-0 .

Cerró con un impecable registro de . Racha invicta: Estableció una impresionante marca de 10 victorias consecutivas entre las temporadas de 1974 y 1975.

Estableció una impresionante marca de entre las temporadas de 1974 y 1975. Jugador Más Valioso (MVP): Fue galardonado con el premio al MVP de la temporada 1978 tras otra labor monumental en el montículo.

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Arquitecto de la época dorada de Los Santos

El hito más trascendental en la carrera de Cedeño fue liderar a la provincia de Los Santos a la conquista de tres títulos nacionales de Béisbol Mayor en 1972, 1974 y 1976.

Junto a él brilló una generación dorada de peloteros santeños que marcaron un hito en la pelota nacional, al lado de figuras inolvidables como Emilio Castro, Bredio Cedeño, Leovigildo Cigarruista, Felicio Solís, Eugenio Fuentes, Florentino Salado, Ricardo Regalado, Ramiro Cedeño, José "Guarapito" Garrido y Oldemar Cigarruista, entre otros.

Con su partida, el béisbol criollo despide a uno de sus brazos más electrizantes, pero su nombre quedará inmortalizado en los libros de récords y en la memoria del pueblo santeño. Paz a su alma.

Datos: Historia del Béisbol Panameño de Alex Roberto Tello.

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