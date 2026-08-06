Panamá va por el oro del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección panameña se impuso a República Dominicana en un partido de la Súper Ronda del torneo que inició tres horas después de lo programado a causa de la lluvia.

Panamá/Panamá aseguró un puesto en la final del torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe tras derrotar a República Dominicana, por 4 carreras a 3, en un partido de la Súper Ronda del certamen.

Después de tres horas de retraso, a causa de una fuerte lluvia que cayó sobre la ciudad de Santo Domingo, el terreno de juego del Estadio Quisqueya quedó listo para jugar.

Aunque los dominicanos tomaron la ventaja, con una carrera en la parte alta del primer episodio, los panameños se recuperaron y pasaron al frente con dos anotaciones. en el tramo bajo de esa entrada.

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El elenco canalero sumó dos 'rayitas' más, una en el segundo y otra en el tercer episodio, que ampliaron su ventaja y le dieron tranquilidad a pesar de que el conjunto dominicano descontó con dos carreras en la quinta entrada.

Alaín Pérez fue el lanzador ganador tras un relevo de un episodio y dos tercios en el que limitó a la ofensiva dominicana a dos imparables y propinió un ponche.

César Valdez cargó con la derrota al tolerar cuatro inatrapables y tres anotaciones en una entrada.

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José Mordock destacó por el bateo panameño con dos hits en dos turnos. Abraham Rodriguez conectó de 4-2 con una carrera anotada, Edgard Muñoz de 2-1 con una anotada y Joshwan Wright de 3-1 con una anotada.

Por República Dominicana, Diego Hernández de 4-3 con una carrera anotada. Pedro Severino de 2-1 y Omar Meregildo de 1-1 con una empujada.

Panamá mejora su récord en la Súper Ronda a cuatro triunfos sin derrotas lo que le asegura la disputa del partido por la medalla de oro a falta de una jornada para que termine esta instancia. Su próximo partido será ante Puerto Rico el jueves 6 de agosto a las 2:00 p.m. (hora panameña).

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