Panamá tuvo la última palabra ante Nicaragua en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Panameños y nicaragüenses protagonizaron una batalla férrea en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo.

Panamá/Joshwan Wright conectó el imparable que produjo la carrera del triunfo para Panamá ante Nicaragua, por 1 a 0, en la segunda jornada del torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El pitcheo de ambos equipos mantuvo el marcador sin anotaciones hasta la parte baja del séptimo episodio, el último según las reglas del certamen. Wright fue a la caja de bateo y encontró corredores en primera y segunda base con un out.

Con la cuenta en dos bolas y un strike, el pelotero bocatoreño conectó un inatrapable que llevó al corredor de la almohadilla intermedia, Jael Escobar, hacia el 'home plate' para concretar la carrera del triunfo.

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Darió Agrazal trabajó la ruta completa de siete entradas, y fue el lanzador ganador. En su salida permitió tres hits y propinó dos ponches.

La derrota fue para Keny de Jesús Cruz quien toleró dos hits y una carrera, con cuatro ponches y dos bases por bolas en seis episodios.

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El elenco panameño conectó tres hits en todo el juego. Estos los pegaron Abraham Rodríguez, Carlos Mosquera y Joshwan Wright.

Eliean Miranda destacó a la ofensiva por Nicaragua con dos inatrapables en tres oportunidades. En tanto que Benjamín Alegría bateó de 3-1.

De esta manera, el conjunto panameño suma su segundo triunfo en igual cantidad de encuentros. Su siguiente partido será el domingo 2 de agosto frente a Colombia desde las 9:00 a.m.

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