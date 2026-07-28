Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Selección de Béisbol de Panamá viaja y anuncia a su primer abridor

El equipo panameño se encamina al territorio dominicano para instalarse y salir al terreno de juego el viernes 31 de julio y debutar en el torneo de béisbol.

Panamá/El internacional lanzador derecho Harold Araúz será el abridor de Panamá ante México cuando inicie el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dijo el coach de lanzadores Crispín Poveda, cuando la selección partió en la manaña de este martes con destino a República Dominicana, país sede de este evento deportivo.

Araúz ha estado con Panamá en torneos internacionales de alto relieve, incluyendo el Clásico Mundial y ahora le tocará abrir el partido inicial este 31 de julio desde la 1:00 p.m. en el estadio Juan Pablo Duarte.

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El equipo llegó al terminal aéreo a eso de las 6:30 a.m. y su viaje fue fijado para las 9:00 a.m.

Poveda también informó que el derecho coclesano Darío Agrazal abrirá ante Nicaragua en el segundo partido, previsto para las 9:00 a.m. del 1 de agosto. Para el juego 3 no se tiene aún un lanzador determinado, pero se informó que está entre Gilberto Chú y Enrique Saldaña.

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Este es el listado oficial para la contienda:

Lanzadores: Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Darío Agrazal, Kevin Rodríguez, Davis Romero y Enrique Saldaña.

Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Darío Agrazal, Kevin Rodríguez, Davis Romero y Enrique Saldaña. Receptores: Erasmo Caballero y Mario Sanjur.

Erasmo Caballero y Mario Sanjur. Cuadro Interior: Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez.

Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez. Jardineros: Juan Diego Alonso Collado, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar.

Juan Diego Alonso Collado, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar. Cuerpo Técnico: Alberto Macré, Crispín Poveda, Rodolfo Aparicio, Alexander Guerra, Carlos Muñoz, Willy Serrano y Javier Rosado (Prensa-Delegado).

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Calendario de Panamá

31 de julio de 2026 : vs México (2:00 pm)

: vs México (2:00 pm) 1 de agosto de 2026 : vs Nicaragua (9:00 am)

: vs Nicaragua (9:00 am) 2 de agosto de 2026: vs Colombia (10:00 am)

Información de Fedebeis