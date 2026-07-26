Juegos Centroamericanos y del Caribe | Dos cerebros panameños dirigirán el pitcheo de rivales de Panamá

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollan en Santo Domingo, República Dominicana.

Panamá/Lenín Picota y Santos Hernández llevarán su experiencia al servicio de Nicaragua y México, dos selecciones que compartirán grupo con la novena panameña en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en República Dominicana.

Los exlanzadores panameños Picota y Hernández volverán a demostrar que el talento istmeño trasciende fronteras al integrar los cuerpos técnicos de dos selecciones extranjeras que competirán en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Picota será el coach de pitcheo de Nicaragua, mientras que Hernández desempeñará la misma función con la selección de México. Ambos equipos serán rivales de Panamá en el Grupo B del certamen.

Los dos expeloteros asumen este reto luego de una década de trabajo como instructores de lanzadores, contribuyendo al desarrollo de nuevas generaciones de peloteros en organizaciones del béisbol profesional de Nicaragua y México.

En el caso de Lenín Picota, su trayectoria en el béisbol nicaragüense lo ha convertido en una figura de gran prestigio. En la última década ha dirigido cuatro equipos distintos en la liga invernal de ese país y actualmente ocupa el cargo de coordinador de lanzadores de las selecciones nacionales de Nicaragua.

El manejo del cuerpo de lanzadores será uno de los aspectos fundamentales para las aspiraciones del equipo pinolero, que debutará frente a Colombia en el torneo regional.

"Llevamos un cuerpo de lanzadores modesto, todos del béisbol nacional, pero con buen repertorio y control. Son siete innings por cada partido, así que un buen abridor te puede definir un juego", señaló Picota.

Sus éxitos como dirigente y preparador de lanzadores en Nicaragua también le permitieron estrechar vínculos con el reconocido mánager de Grandes Ligas Dusty Baker, quien dirigió a la selección nicaragüense en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.

El estratega panameño no oculta el afecto que siente por el país donde ha desarrollado buena parte de su carrera como técnico.

"Para mí, Nicaragua es como mi segundo país. Me han tratado muy bien la gente, los jugadores y los dirigentes", expresó.

Picota inició su carrera como director en la temporada 2016-2017 con los Tigres de Chinandega, equipo al que condujo al campeonato.

Por su parte, Santos Hernández llega al torneo respaldado por una amplia trayectoria en el béisbol mexicano. Durante 12 temporadas lanzó en el béisbol profesional de ese país y posteriormente desarrolló una destacada carrera como instructor.

Ha participado en la formación de numerosos prospectos con los Leones de Yucatán, a través de la Academia de Béisbol del Pacífico, donde ejerció como coordinador de lanzadores entre 2007 y 2018 en Mazatlán.

El exlanzador chiricano también fue responsable del cuerpo de pitcheo de la selección mexicana Sub-18 que participó en el torneo Premundial disputado en Panamá en 2024.

Ahora, dos de los máximos exponentes panameños en el desarrollo de lanzadores tendrán la misión de fortalecer a dos selecciones que buscarán avanzar en un torneo donde, paradójicamente, deberán enfrentar a la novena de Panamá.

Estos duelos tendrá un ingrediente especial: talento panameño trabajando desde ambos lados del terreno.