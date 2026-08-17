Calentamiento global, amenaza peor de lo esperado para las personas mayores, según estudio

Los expertos determinaron en qué medida el calentamiento global expondrá a las personas mayores a niveles intolerables de temperatura de aquí a 2100.

El calentamiento global expondrá a las personas mayores, en las próximas décadas, a un aumento de las temperaturas aún más peligroso de lo previsto, según un estudio publicado este martes en la revista The Lancet Planetary Health.

Estos resultados, obtenidos mediante modelos elaborados por investigadores estadounidenses de la Universidad de Stanford, cobran especial relevancia en un momento en que Europa y Norteamérica atraviesan un verano excepcionalmente caluroso.

Los expertos determinaron en qué medida el calentamiento global expondrá a las personas mayores a niveles intolerables de temperatura de aquí a 2100.

Este campo de investigación ya está bastante estudiado. Sin embargo, los investigadores advierten que los estudios anteriores podrían haber subestimado los riesgos que enfrentan las personas mayores, ya que se basaban, en parte, en conocimientos que han quedado obsoletos.

La clave está en un indicador crucial: la temperatura húmeda.

Como su nombre lo indica, este indicador no solo toma en cuenta el grado de calor, sino también el nivel de humedad, ya que una misma temperatura puede ser mucho más peligrosa cuando se combina con un ambiente húmedo.

Sin embargo, los riesgos asociados con determinados niveles de temperatura húmeda se han medido durante mucho tiempo principalmente en personas jóvenes y sanas.

Investigaciones más recientes, que incluyen a personas de edad avanzada, muestran que los peligros para este grupo habían sido subestimados.

Al integrar estos nuevos conocimientos y tener en cuenta el envejecimiento previsto de la población mundial, los autores concluyeron que “un calor intolerable afectará a muchas más personas de lo que se estimaba anteriormente, a una escala mucho mayor y durante períodos más prolongados”.

A modo de ejemplo, si para el año 2100 el mundo se calienta 1.5 °C en comparación con la era preindustrial, el 22% de las personas mayores de 60 años estarán expuestas cada año a un calor peligroso durante más de un mes, según estos modelos, cuyos resultados dependen de diversas decisiones metodológicas.

Los autores destacan que los países con mayor riesgo son aquellos donde amplios sectores de la población no cuentan con los recursos necesarios para protegerse del calor.

Por ello, hicieron un llamado a adoptar medidas que faciliten el acceso a recursos como el aire acondicionado, así como a reducir las emisiones de carbono.