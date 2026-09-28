El huracán Polo avanza hacia México y amenaza con causar daños severos

El huracán Polo se aproxima a gran velocidad, amenazando a la tierra mexicana con causar graves daños.

Puerto San Carlos, México/El huracán Polo se dispone a tocar tierra este lunes en la costa mexicana del Pacífico, donde las autoridades anticipan lluvias torrenciales, fuerte oleaje y daños severos.

Se prevé que Polo llegue a la costa —en principio como huracán de categoría 3— hacia las 16h00 locales (23h00 GMT).

Algunos vecinos de Puerto San Carlos, localidad de unos 6.000 habitantes que viven principalmente del turismo, decidieron evacuar a la ciudad más próxima, comprobaron periodistas de la AFP en el lugar. Un puñado de casas y comercios protegieron puertas y ventanas con tablones y bolsas de arena.

"La fuerza del viento empuja las ventanas hacia dentro, los vidrios también pueden tronar", explicó Juan Manuel Sarabia, de 53 años. "Hay que protegernos por la familia, la propiedad", añadió.

Baja California Sur es una de las zonas de México habitualmente más expuestas a ciclones tropicales. Polo es el primero que toca tierra aquí en un año que se anuncia muy intenso debido al fenómeno de El Niño. Este calienta las aguas, lo que favorece la formación de huracanes.

El viento comenzó a soplar con mucha fuerza desde la madrugada en el pequeño Puerto San Carlos, que amaneció desierto.

La atmósfera se tiñó de ocre cuando el sol intentaba traspasar las nubes espesas. El mar ya mostraba oleaje agitado horas antes del impacto previsto.

Sarabia instaló unas láminas de madera en el frente de su casa, que reforzó con listones.

"Viene con todo", alertó este hombre que, como muchos, vive de llevar a los visitantes a pescar y avistar ballenas.

Respiró un poco al abrir una aplicación meteorológica en su celular y comprobó que el ojo de Polo pasará más al norte.

"Muy severo"

El jefe del servicio de meteorología de México, Fabián Vázquez, espera un impacto "muy severo": árboles caídos, casas de madera o con techo de lámina destruidas, cortes de carreteras y fallas en el suministro eléctrico aparecen en una lista de posibles efectos.

Cuadrillas de la compañía eléctrica estatal fueron desplegadas en San Carlos.

Vázquez también pronostica inundaciones por mar de fondo y debido a las fuertes lluvias que se esperan.

"Es muy importante que la población se mantenga muy alejada de la costa y que evite de cualquier manera ir a zonas donde pueda estar en riesgo o ser vulnerable, independientemente de la intensidad con la que vaya a llegar", dijo a la AFP por teléfono.

Las autoridades municipales refuerzan las barreras de contención que bordean el pueblo. También se prevén evacuaciones. Hay unos 169 refugios habilitados.

Margarita Díaz y su familia decidieron al final esperar a Polo en casa. Las ventanas apenas están protegidas con esa cinta de pintor color azul, colocada como un asterisco.

"No tengo madera, le podemos poner unos cartones", dijo. "Será fuerte, pero tengo fe en Dios".

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Las fuerzas militares desplegaron casi 7.000 efectivos en el estado, donde además se suspendieron clases y trabajo presencial para empleados públicos.

Raquel

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, indicó más temprano que la actividad marítima estaba suspendida, así como el acceso a playas.

"Toda la zona costera -vados, ríos, puentes y caminos susceptibles de afectación- está siendo revisada por las diferentes autoridades", dijo en la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La temporada de huracanes se extiende de mayo a noviembre y afecta cada año las costas del Pacífico y del Atlántico.

Además de Polo, los meteorólogos vigilan a Rachel, una tormenta tropical con potencial de fortalecerse.

"Toda la semana se va a mover paralelo a la costa de México, pero justo hacia el fin de semana pudiera irse acercando también hacia Baja California Sur", señaló Vázquez.