Teheran descarta contactos con Washington en Nueva York y frena expectativas de Trump

Medio de noticias iraní aseguró que Teherán no tiene previstas nuevas negociaciones con Washington.

Teherán, Irán/La agencia de noticias oficial iraní afirmó este lunes que no están previstas nuevas conversaciones entre Irán y Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump había dejado entrever que podrían reanudarse rápidamente.

No obstante, el canal estatal iraní Irib informó horas después que el ministro de Exteriores, Abás Araqchi, prevé reunirse el lunes en Nueva York con mediadores cataríes.

Se espera que la reunión se centre en "los mensajes intercambiados con Estados Unidos a través de intermediario... especialmente en lo relativo a las condiciones fijadas por Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz", agregó Irib.

Más temprano, la agencia Irna había informado que "la delegación iraní presente en Nueva York [en la Asamblea General de la ONU] no tiene previsto negociar con Estados Unidos", dijo citando una fuente cercana al equipo.

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El presidente Trump aseguró el domingo al medio Axios que esperaba que las conversaciones con Irán se reanudaran próximamente, un día después de rechazar un plan presentado por Teherán para reabrir en siete días el estrecho de Ormuz.

Irán afirmó haber presentado siete condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica, por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron en febrero con ataques contra Irán.

Desde entonces, la República Islámica reivindica su control, mientras Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

Además, Estados Unidos impuso sanciones a todo el sector aéreo de Irán a principios de septiembre y prometió represalias a las empresas extranjeras que les prestan ayuda.

Cuando las sanciones entraron en vigor el miércoles, las principales aerolíneas iraníes se vieron obligadas a cancelar muchos vuelos, incluso en las rutas regionales.

En respuesta, Irán ha presentado una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), informó el lunes un medio estatal.

"Irán ha (...) presentado una protesta oficial ante la Organización de Aviación Civil Internacional para defender los derechos legítimos del sector aéreo y contrarrestar las restricciones ilegales impuestas por Estados Unidos", declaró el director de aviación civil iraní, Abuzar Shirudi.

La OACI, con sede en Montreal, es una agencia de la ONU.

"También hemos presentado una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya", añadió Shirudi, citado por la agencia de prensa gubernamental Irna.

Turquía sigue siendo la principal opción para los iraníes que deseen abandonar o regresar a su país. Las conexiones con Afganistán, Pakistán, China, Rusia, Malasia y Tailandia siguen abiertas.