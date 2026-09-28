Uruguay lava la cara en Corea del Sur y vive su primera alegría en el ciclo de Diego Forlán

Después de perder ante Japón, en su regreso a las canchas tras un Mundial 2026 decepcionante, la Celeste se levantó frente a los surcoreanos.

Corea del Sur/Diego Forlán registró su primer triunfo como DT interino de Uruguay, con una goleada 4-1 en su visita a Corea del Sur este lunes en el segundo amistoso de la gira asiática de la Celeste.

Cuatro días después de la derrota 3-1 en el descuento final en casa de Japón, el equipo charrúa se desquitó con un partido muy sólido en Seúl, en el que Darwin Núñez (13'), Giorgian de Arrascaeta (27') y un tanto en contra de Kim Min-jae (43') sentenciaron antes del descanso.

En la segunda parte, Núñez (62') selló su doblete poniendo de cabeza el cuarto de los suyos, mientras que una de las estrellas surcoreanas, Lee Kang-in, firmó el tanto del honor local en el 80'.

El ex Liverpool celebró su primer gol en más de dos años con el equipo nacional. No anotaba desde la Copa América 2024, una sequía que lo había tornado en blanco de duras críticas.

"A seguir por este camino, a seguir trabajando. Si bien es un amistoso, creo que quedaron buenas sensaciones (...) y a tratar de ir generando la idea que quiere Diego con los partidos que se vengan", se felicitó el defensa Mathías Olivera.

La mala noticia para Uruguay fue el cambio por lesión de De Arrascaeta en el 77'. El mediocampista sufrió una fractura en la muñeca izquierda y deberá pasar por cirugía, informó luego su club, Flamengo.

- Impulso para Forlán -

A pesar de ese percance, Uruguay pudo plasmar esta vez en el resultado los detalles esperanzadores que mostró en el partido ante los nipones.

Forlán, en su segundo partido como interino, sumó argumentos para convencer como seleccionador en propiedad, antes de que en marzo se tome la decisión definitiva.

"Tenemos una selección con mucha calidad, y lo demostramos", afirmó el exatacante.

De Arrascaeta no estuvo en el once en Japón pero el lunes sí pudo ser decisivo.

Suya fue la asistencia de lujo, entre varios rivales, para el primer tanto de Darwin (13'), que recibió en posición muy favorable en el área.

Luego el propio De Arrascaeta consiguió el gol, en el 26', recibiendo un pase de Maxi Araujo para enviar un tiro desde fuera del área, ajustado al palo.

- Efecto Flamengo -

El elegido mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, ahora reconvertido a entrenador, había decidido también modificar sus laterales, dando entrada a Guillermo Varela y Joaquín Piquerez, e hizo un relevo en el arco, con Cristopher Fiermarin en vez de Santiago Mele.

"No mostraron (fortaleza ofensiva) porque nosotros hicimos un muy buen trabajo defensivo. En el bloque bajo fuimos muy eficaces. Y cuando tuvimos la pelota creamos situaciones de gol, tuvimos más espacio. Capaz que Corea nos dio un poco más de espacio en relación con Japón", resumió Piquerez.

El cambio de caras supuso un efecto automático, ya que además de la mejora en defensa, el ataque fue más fluido por el aporte clave de De Arrascaeta y de otro jugador del Flamengo, Guillermo Varela.

El lateral marcó el tercer tanto antes del descanso con un tiro que fue desviado en el último momento por el defensa local Kim Min-jae. Luego, en el 62', colgó el balón que Núñez convirtió en el cuarto de su equipo.

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- Última parada: India -

La selección sudamericana fue claramente superior en este pulso entre dos de los equipos que decepcionaron en el Mundial de Norteamérica, con sendas eliminaciones en la fase de grupos.

Uruguay cargó así las baterías de confianza antes de su último compromiso de la gira asiática, que disputará el martes de la próxima semana en Calcuta contra India, una selección que es apenas 138ª en el ranking FIFA.

Corea del Sur, que derrotó 3-0 a Ecuador el jueves, dio una pobre imagen en esta ocasión y su seleccionador español Robert Moreno se verá obligado a ajustar antes de su siguiente amistoso, el viernes contra Venezuela.