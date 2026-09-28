Jubilados madrugan por temor de quedarse sin citas de especialidades en policlínica de San Francisco

Cientos de jubilados acudieron desde las primeras horas de la madrugada a la policlínica Dr. Carlos N. Brin de San Francisco para gestionar citas de especialidades. Algunos expresaron preocupación por esperar durante horas y no encontrar cupos disponibles.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cientos de jubilados acudieron desde las primeras horas de la madrugada a la policlínica Dr. Carlos N. Brin de San Francisco, de la Caja de Seguro Social (CSS), para gestionar citas de especialidades médicas.

Algunos llegaron desde las 5:00 a. m. y tuvieron que esperar durante varias horas para llegar a las ventanillas. La situación generó preocupación entre los usuarios, especialmente ante el temor de que, después de la espera, no hubiera cupos disponibles.

“Me he quedado asombrada de ver esta fila tan inmensa. Aquí hay personas desde las 5 de la mañana”, relató una de las jubiladas a TVN Noticias. La usuaria también señaló que algunas personas habían acudido la semana anterior y no pudieron obtener una cita porque la agenda todavía no estaba habilitada.

“Lo triste es que nos digan: ‘No hay cupo, se cerró la agenda’”, manifestó, mientras destacaba que entre quienes esperaban había adultos mayores que utilizaban bastón. La concentración de personas también se sumó a otras filas para realizar trámites y servicios, como exámenes de laboratorio y radiografías.

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Otros jubilados cuestionaron que la asignación de citas se concentre en una sola jornada, debido a la cantidad de personas que acuden a la policlínica. “Yo creo que hay demasiada gente y entonces sacar un día solamente para sacar demasiadas citas. Eso debería ser como la semana, un día, un día, un día”, comentó uno de los usuarios.

El temor a quedarse sin cupo fue uno de los motivos por los que algunos decidieron llegar desde la madrugada. “Yo vengo a sacar para la vista y para ortopedia. Pero mire para dónde está la fila. No pensaba que la fila estaba tan larga”, relató otro jubilado. Al ser consultado sobre la versión de que se habría establecido el último día del mes para gestionar las citas, indicó que desconocía esa información.

Ante la situación, personal de la policlínica de San Francisco explicó a TVN Noticias que se habilitan las ventanillas disponibles desde primeras horas de la mañana para atender a los usuarios.

Señalaron que tienen un protocolo, el cual inician desde temprano; cerca de las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, empiezan a hacer fila. Se habilitan todas las ventanillas; inclusive funcionarios que están internos salen a cortar. Según detalló, también se busca reducir el tiempo de espera mediante la generación de citas y el contacto posterior con los usuarios.

“Nosotros siempre tratamos de tenerles disponibilidad de citas. Inclusive ahorita estaba bajando por eso mismo. Tenemos también la parte que generamos las citas, los llamamos, les damos su número de teléfono para que no sigan esperando y después, con calma, los vamos llamando para accesibilidad de citas”, señalaron.

Con información de Heady Leane Morán