Enfrentamiento entre grupos del narcotrafico deja al menos siete muertos en Guatemala

Aproximadamente siete personas, entre ellas una niña, murieron en un poblado del este de Guatemala durante un enfrentamiento vinculado a una guerra entre bandas del narcotráfico.

Ciudad de Guatemala, Guatemala/Al menos siete personas, entre ellas una niña, murieron en un poblado del este de Guatemala durante un enfrentamiento vinculado a una disputa entre bandas del narcotráfico, informaron este lunes las autoridades.

El choque se produjo la noche del domingo en el municipio de Huité, unos 130 km al este de Ciudad de Guatemala. Las víctimas fallecieron en tres puntos distintos, señaló la policía en un comunicado.

El enfrentamiento fue "originado por disputas territoriales entre organizaciones de crimen organizado transnacional", afirmó la vocera del ejército, Nathalia Mollinedo, en un video difundido en X.

"Se decidió no ingresar en ese momento (...) con el fin de no escalar el conflicto", agregó.

La fiscalía señaló que en uno de los ingresos del municipio fue hallada una camioneta con tres personas muertas, entre ellas una menor de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre los demás fallecidos.

Videos divulgados en redes sociales y publicados por la prensa local mostraron la incursión de un comando armado con vestimenta y equipo militar.

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Mollinedo descartó que se trate de militares guatemaltecos, al señalar que "el personal" de la institución "está plenamente identificado" con los "distintivos oficiales".

El enfrentamiento ocurre una semana después de que el Escudo de las Américas, la alianza regional antidrogas liderada por Estados Unidos de la que forma parte Guatemala, anunciara un acuerdo para sancionar a una veintena de grupos criminales mediante congelamiento de activos, restricciones de visado y otras medidas.

Además, el incidente sucede tras la entrega de las primeras armas vendidas por Washington a Guatemala luego de un embargo de medio siglo impuesto por violaciones a los derechos humanos, y una reciente alianza entre fiscales de ambos países para fortalecer el combate a los carteles de droga.

El presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo, es criticado constantemente por su política de seguridad, especialmente por la estrategia contra las pandillas que en enero pasado mataron a 11 policías.

Su gobierno sostiene que la lucha contra estos grupos debe librarse sin cometer abusos ni arbitrariedades, en respeto a los derechos humanos.