Irán niega que vaya a retomar las negociaciones con EEUU

Irán afirmó haber presentado siete condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Teherán, Irán/La agencia de noticias oficial iraní Irna afirmó este lunes que no hay previstas nuevas conversaciones entre Irán y Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump había dejado entrever que podrían reanudarse rápidamente.

"La delegación iraní presente en Nueva York [en la Asamblea General de la ONU] no tiene previsto negociar con Estados Unidos", indicó Irna, citando a una fuente cercana a la delegación.

El presidente estadounidense aseguró el domingo al medio Axios que esperaba que las conversaciones con Irán se reanudaran próximamente, un día después de rechazar un plan presentado por Teherán para reabrir en siete días el estrecho de Ormuz.

"Los puntos de vista y las posiciones de la República Islámica de Irán fueron comunicados de forma clara y explícita a la parte estadounidense el martes pasado por medio de un mediador catarí", añadió la agencia Irna, precisando que la delegación iraní regresará a Teherán el martes.

Irán afirmó haber presentado siete condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica, por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con ataques contra Irán.

Desde entonces, la República Islámica reivindica su control, mientras Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.