Sech y Boza representan a Panamá en los Premios HEAT 2026 con una nominación internacional

Hasta entonces, la competencia continuará abierta y Sech y Boza mantendrán sus nombres entre los candidatos al reconocimiento de Mejor Artista Región Norte , llevando la representación panameña a una nueva edición.

La música urbana de Panamá tendrá dos representantes en los HEAT Latin Music Awards 2026, luego de que Sech y Boza fueran nominados en la categoría Mejor Artista Región Norte, donde competirán junto a reconocidos exponentes de la música latina. La presencia de ambos artistas convierte esta candidatura en una oportunidad para que Panamá tenga protagonismo dentro de una de las principales celebraciones dedicadas a la industria musical latinoamericana.

La categoría reúne a artistas de diferentes países y escenas musicales. Además de los panameños, aparecen en la lista De La Rose, Michael Flores, Tito Double P, Majo Aguilar, Natanael Cano, Alfredo Olivas, Neton Vega, Oscar Maydon, Gabito Ballesteros, Remmy Valenzuela, Gente De Zona, Dei V, ROA, Lucía De la Puerta, Guitarricadelafuente, Alemán y Gera MX.

Para Sech y Boza, la nominación llega en medio de una edición que presenta una amplia representación de artistas latinoamericanos. La competencia contempla intérpretes vinculados con géneros urbanos, regionales y otras expresiones contemporáneas, lo que convierte la categoría en un espacio donde confluyen diferentes sonidos y mercados de la región.

El público tendrá un papel fundamental en la elección del ganador. Las votaciones de los Premios HEAT 2026 ya están habilitadas y permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre de 2026. Los seguidores podrán apoyar a sus artistas favoritos mediante la aplicación oficial LosHeat.tv, plataforma establecida para participar en el proceso de votación.

La edición 2026 también presenta novedades dentro de su estructura de categorías. Entre ellas se encuentra Mejor Artista Regional Mexicano, reconocimiento creado para destacar a intérpretes de este género. La lista general incluye, además, categorías dedicadas a diferentes regiones y estilos musicales, entre ellas Mejor Artista Urbano, Mejor Artista Pop, Mejor Artista Tropical, Mejor Artista Salsa, Mejor Artista Región Sur y Mejor Artista Región Andina.

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Los nominados de esta edición incluyen algunas de las figuras más reconocidas de la música latina. Karol G encabeza la lista general con diez nominaciones, mientras Bad Bunny suma nueve candidaturas. Por su parte, Carlos Rivera y Shakira aparecen con siete nominaciones cada uno, de acuerdo con el listado divulgado para los premios.

La presencia simultánea de Sech y Boza representa una particularidad para Panamá, pues ambos artistas competirán dentro de la misma categoría por el reconocimiento de Mejor Artista Región Norte. Sus candidaturas permitirán que dos representantes de la escena musical panameña estén presentes en una competencia que reúne propuestas de diferentes países y géneros.

El calendario de los premios contempla una semana de actividades antes de la ceremonia principal. La denominada Semana HEAT se desarrollará del 31 de octubre al 5 de noviembre, con actividades entre Guadalajara y Puerto Vallarta. El cierre tendrá lugar durante la gala de premiación, programada para el 5 de noviembre.

La ceremonia se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en Jalisco, México. Allí se conocerán los ganadores de las diferentes categorías, incluida aquella en la que participan los dos artistas panameños.

Mientras llega la gala, las votaciones continuarán abiertas para los seguidores de los nominados. El proceso permitirá que el público respalde a Sech o Boza dentro de una categoría que concentra artistas de distintos mercados de la música latina y que tendrá su definición durante la ceremonia de noviembre.

La participación de los dos cantantes coloca nuevamente a Panamá dentro del panorama de los grandes reconocimientos de la música latina. Sech y Boza afrontarán las próximas semanas como nominados en una misma categoría, mientras sus seguidores podrán participar en el proceso de elección hasta el cierre de las votaciones.

El resultado se conocerá finalmente el 5 de noviembre, cuando los HEAT Latin Music Awards 2026 reúnan a los artistas nominados en Puerto Vallarta.