Erika Ender: su esposo sorprende al aprender salsa y conquista con sus pasos de baile

El video convirtió un ejercicio de baile en una muestra de complicidad que llamó la atención de los seguidores de la artista.

Michael Dravo, esposo de la cantautora panameña Erika Ender, se convirtió en protagonista de un momento que la artista compartió con seguidores. El estadounidense apareció en un video mientras toma clases de salsa y se esfuerza por dominar uno de los movimientos que más trabajo le está dando: aprender a darle vueltas a su pareja.

En las imágenes, Dravo aparece junto a Ender en un salón de baile, siguiendo las indicaciones del profesor y concentrado en el movimiento. Aunque se encuentra en proceso de aprendizaje, el video deja ver su disposición para practicar y acompañar a la artista en una actividad que forma parte de su vida en Panamá.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que Ender destacó otros gestos que, según ella, demuestran el cariño de su esposo. La compositora contó que Dravo no solamente está intentando familiarizarse con los ritmos latinos, sino que también ha asumido otros aprendizajes relacionados con la cultura panameña y con la vida cotidiana de su pareja.

“Si eso no es amor, no sé cómo se llama. Toma clases de español tres veces por semana, me cocina hojaldre panameño y ahora ya está aprendiendo a darme vueltas bailando salsa.”

De esta manera, Erika Ender puso en primer plano el esfuerzo de su esposo por aprender nuevas costumbres y habilidades. Las clases de español, la preparación del hojaldre panameño y ahora el baile aparecen como parte de una serie de experiencias que Dravo ha incorporado a su día a día mientras comparte su vida con la artista.

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El aprendizaje de salsa ocupa un lugar en esa historia. En el video, el estadounidense intenta coordinar sus movimientos con los de Ender mientras recibe instrucciones para ejecutar las vueltas. La escena muestra un momento de complicidad entre ambos y también el proceso que implica aprender una disciplina que requiere coordinación, ritmo y práctica.

La cantante aprovechó para bromear sobre los avances de su esposo y sobre la posibilidad de que pronto pueda realizar las vueltas con mayor facilidad. Con ese tono, hizo referencia al profesor que aparece en el video y a las demostraciones que realiza durante la clase.

“Se está ganando la cédula con creces, ¿verdad? A este paso, dentro de poco va a terminar dándome las vueltas que me da el profesor al final del video. I’m so proud of you baby! Thank you for all you do to show me your love.”

La frase de Ender provocó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la disposición de Dravo para integrarse a aspectos de la cultura panameña. En los comentarios aparecieron mensajes de admiración y felicitación por el momento compartido por la pareja.

El gesto mostró una faceta de la relación entre Erika Ender y Michael Dravo, alejada de escenarios y compromisos profesionales. Esta vez, la música dio paso al baile y permitió que el público conociera el proceso de aprendizaje del esposo de la compositora.

Para Dravo, dominar las vueltas de salsa parece ser una tarea en desarrollo, pero su esfuerzo ya se convirtió en motivo de celebración para Ender. La artista dejó claro que valora las acciones mediante las cuales su pareja demuestra afecto y disposición para compartir sus intereses.

Así, entre clases de español, recetas panameñas y prácticas de salsa, Michael Dravo continúa familiarizándose con nuevas expresiones de la cultura y de la vida junto a Erika Ender.