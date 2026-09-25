Rusia arresta bajo cargos de trafico de drogas a reconocido experto electoral

Tribunales rusos ordenaron el encarcelamiento preventivo a conocido analista político por presunta vinculación en el tráfico de drogas.

Moscú, Rusia/Un tribunal de Moscú ordenó este viernes la prisión preventiva de un reconocido analista político, informaron agencias rusas de prensa, pocos días después de elecciones legislativas sin oposición real, en las que el partido en el poder obtuvo amplia victoria.

El politólogo Alexandre Kynev, de 51 años, está acusado de tráfico de drogas a "gran escala", y se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.

Este especialista en sistemas electorales y procesos políticos en las regiones rusas es conocido por su cercanía a los círculos liberales de la oposición contraria a la guerra en Ucrania.

Había decidido permanecer en Moscú tras la ofensiva lanzada contra Ucrania en febrero de 2022, acompañada en Rusia por una intensificación de la represión contra las voces críticas.

Antes de su arresto, en su cuenta de Facebook —seguida por más de 20.000 personas—, publicó varios análisis de los resultados de las elecciones legislativas y mencionó, entre otros aspectos, los reveses sufridos en algunas circunscripciones por el partido gobernante, Rusia Unida.

El martes había dicho a sus seguidores estar "muy cansado" después de haber "trabajado sin descanso durante cuatro meses" para realizar un seguimiento del proceso electoral.

Rusia anunció el viernes los resultados definitivos de las elecciones legislativas de la semana pasada, confirmando la amplia victoria del partido del presidente, Vladimir Putin, y la elección de 46 diputados que combaten o han combatido en Ucrania.

Los comicios, celebrados del 18 al 20 de septiembre, tuvieron lugar también en los territorios de Ucrania controlados y anexionados por Rusia.

En las elecciones únicamente se autorizó la participación de formaciones que apoyan, en distintos grados, a Putin y la continuación del conflicto en Ucrania.

El único partido abiertamente contrario a la guerra, Yábloko, fue excluido a nivel nacional.

Véase también: Consejo de Seguridad de ONU condena ataques de hutíes contra Arabia Saudita