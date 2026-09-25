Consejo de Seguridad de ONU condena ataques de hutíes contra Arabia Saudita

Naciones Unidas, Estados Unidos/El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el viernes la escalada de ataques contra Arabia Saudita por parte del movimiento proiraní de los hutíes de Yemen, en una inusual muestra de unidad por parte del máximo órgano de la ONU.

"Los miembros del Consejo de Seguridad condenaron, en los términos más enérgicos, los continuos ataques hutíes contra el Reino de Arabia Saudita, incluidos los que afectan a la infraestructura civil y energética", declaró el responsable de la presidencia rotativa del Consejo, el enviado francés ante la ONU Jérôme Bonnafont.

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