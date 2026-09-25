Jesse & Joy: Jesse Huerta inicia una nueva etapa y presenta su banda

Por ahora, el nuevo proyecto de Jesse abre una etapa distinta sin que exista una fecha anunciada para un eventual regreso del dúo.

La historia de Jesse & Joy cambia de rumbo. Después de anunciar su pausa del dúo que comparte con su hermana Joy Huerta, Jesse Huerta presentó Jesse and The Supernovas, una propuesta musical que, según explicó, ya existía antes de su pausa.

El músico utilizó sus redes sociales para aclarar la situación tras su anuncio del 15 de septiembre. En aquella ocasión había explicado que quería tomar distancia para concentrarse en su familia y en su bienestar. Precisó que esa decisión no significa abandonar la música.

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, señaló Jesse.

El artista explicó que su nueva banda llevaba meses en desarrollo y que no fue creada después de la pausa de Jesse & Joy. Según su versión, tanto Joy como su equipo conocían el proyecto antes de que se hiciera público.

“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían. La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz”, afirmó.

La propuesta representa una nueva dirección artística para Jesse, quien se mantiene vinculado a la música mientras prepara esta etapa independiente. El lanzamiento incluyó una identidad visual propia y una invitación a los seguidores para registrarse y recibir novedades sobre el proyecto.

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La aclaración llegó después de que la salida de Jesse generara preguntas sobre el futuro del dúo. El cantante insistió en que su pausa se refiere específicamente al trabajo junto a su hermana y no a su carrera musical.

“Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, especialmente en momentos difíciles, de cambio y de aprendizaje, así que aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música”, manifestó.

Jesse también rechazó la idea de que su decisión estuviera relacionada con un mal momento profesional. Por el contrario, aseguró que tomó el camino en una etapa especialmente positiva para la trayectoria que construyó junto a Joy durante más de dos décadas.

“Tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera”, explicó. En el mismo mensaje, negó haber dejado de lado a las personas vinculadas con el proyecto.

“No he dejado tirado ni abandonado a nadie”, afirmó el músico, quien atribuyó el cambio a una decisión personal relacionada con sus prioridades actuales.

“Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo. Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice”, concluyó.

Mientras Jesse prepara Jesse and The Supernovas, Joy continuará con los compromisos previamente establecidos de Jesse & Joy. El dúo mantiene presentaciones programadas hasta noviembre, cuando está previsto el cierre de esta etapa de conciertos en Londres, Inglaterra.

Su mensaje, sin embargo, deja clara una diferencia: la pausa está relacionada con Jesse & Joy, mientras su vínculo con la música continúa activo en adelante.