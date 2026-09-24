Hilary Duff llevará su 'Lucky Me Tour' a Sudamérica por primera vez: estas son las fechas

Con esta ampliación, la artista llevará a nuevas audiencias un repertorio que combina su etapa reciente con canciones asociadas a su trayectoria musical, mientras continúa su regreso a los escenarios.

Hilary Duff confirmó una nueva etapa de su regreso a los escenarios con 32 fechas adicionales de su “The Lucky Me Tour”, recorrido que incluirá por primera vez presentaciones en Sudamérica. La expansión de la gira contempla conciertos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y llevará a la cantante a Puerto Rico, Brasil, Argentina y Chile durante agosto de 2027.

La artista inició esta gira en junio de 2026, en su primera gira mundial como cabeza de cartel en casi dos décadas. Tras cumplir compromisos en Estados Unidos, Duff continuará con presentaciones en Nueva Zelanda y Australia hasta finales de octubre. Posteriormente, retomará el recorrido en enero de 2027 con espectáculos programados en Canadá y México.

El tramo latinoamericano comenzará el 10 de agosto de 2027 en San Juan, Puerto Rico, donde la cantante actuará en el Coliseo de Puerto Rico. Aunque la isla no pertenece a Sudamérica, forma parte de las nuevas fechas anunciadas para América Latina y antecederá a los conciertos que marcarán el debut de la artista en el continente sudamericano.

La primera parada sudamericana será São Paulo, Brasil, el 13 de agosto, en el Espaço Unimed. Luego, el 17 de agosto, llegará a Buenos Aires, Argentina, para presentarse en el Movistar Arena. El recorrido continuará el 20 de agosto en Santiago de Chile, donde ofrecerá un concierto en el Santander Arena.

Antes de llegar a Latinoamérica, Duff desarrollará una extensa etapa europea. El recorrido comenzará el 7 de mayo de 2027 en Madrid, en el Movistar Arena, y continuará por Milán, Berlín, París, Bruselas, Ámsterdam, Colonia, Copenhague y Estocolmo.

La cantante dio una pista sobre la ampliación durante su último concierto en Reino Unido, realizado en el O2 Arena de Londres. Allí cerró la presentación con “What Dreams Are Made Of”, una de sus canciones más reconocidas, mientras sobre el público cayó confeti con forma de mariposa que llevaba impreso el mensaje “2027 More Dates Loading”.

Al mismo tiempo, las pantallas del recinto y el sitio web de la artista mostraron un reloj de cuenta regresiva que anticipaba el anuncio. Posteriormente, Duff confirmó la extensión internacional de la gira.

Te puede interesar: Cindy Crawford recibe el apoyo de George Clooney tras la muerte de su hijo Presley Gerber

Te puede interesar: Tom Cruise protagoniza reencuentro con los príncipes de Gales durante la premiere de Digger

El espectáculo está respaldado por “Luck… Or Something”, su sexto álbum de estudio, publicado en marzo de 2026. El disco debutó en el número tres del Billboard 200, consolidando el regreso discográfico de la cantante después de varios años sin lanzar un álbum de estudio.

La agenda de 2027 contempla una nueva etapa en Estados Unidos. El segmento comenzará el 1 de octubre en Sunrise, Florida, y pasará por ciudades como Orlando, Raleigh, Baltimore, Uncasville, Hershey, Búfalo, Cleveland, Columbus y Pittsburgh. El cierre está previsto para el 20 de noviembre en Anaheim, California.

En Canadá, Duff tiene conciertos programados entre enero y febrero de 2027 en ciudades como Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Hamilton, Ottawa, Montreal y Halifax. Después, la gira continuará por México, con presentaciones en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y el Auditorio Telmex de Guadalajara.

La venta de entradas para América Latina tendrá una preventa para fans el 29 de septiembre a las 10:00 a. m., hora local, mientras que la venta general comenzará el 2 de octubre a las 11:00 a. m. Las fechas europeas seguirán un calendario similar, con preventa el 29 de septiembre y venta general el 2 de octubre.