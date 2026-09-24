Chris Martin sorprendió a un músico callejero que no reconoció al líder de Coldplay en Londres

El encuentro convirtió una presentación habitual de música callejera en un inesperado dúo que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Una escena inesperada convirtió una presentación callejera en un momento que el músico surcoreano Ahn Ji-hoon difícilmente olvidará. El artista, conocido en redes sociales como HannyJunee, interpretaba “Viva la Vida” en Trafalgar Square cuando un hombre con sombrero y gafas de sol se acercó y comenzó a cantar junto a él. Solo después descubrió que se trataba de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Ji-hoon comenzó a interpretarla sin imaginar que el propio autor de la canción aparecería frente a él para compartir el micrófono.

El músico explicó que, al ver acercarse al desconocido, pensó que simplemente era un admirador de la agrupación británica. “Cuando empezó la música, se acercó este desconocido con un sombrero genial y gafas de sol. Pensé: ‘Ah, este tipo sabe disfrutar del ambiente. Qué bien. Debe de ser un gran fan de Coldplay’”, contó.

Lejos de detener la presentación, Ji-hoon continuó cantando con naturalidad. “Ya habíamos tenido participantes geniales antes, así que simplemente seguí adelante”, relató el artista, quien inicialmente descartó por completo la posibilidad de que estuviera cantando junto al líder de Coldplay.

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La similitud vocal fue evidente para él, aunque no suficiente para sospechar la verdadera identidad de su acompañante. “Cuando cantó la primera línea, pensé: ‘Vaya, el timbre vocal de este tipo es increíble. Suena muchísimo como Chris Martin’. Pero ¿pensé que realmente era Chris Martin? En absoluto”, explicó.

La situación le parecía tan improbable que Ji-hoon no consideró que aquella persona pudiera ser realmente Martin. “¿Qué probabilidades hay de que el mismísimo Chris Martin aparezca mágicamente a tu lado en una calle cualquiera de Londres justo en el último momento?”, comentó posteriormente. Para el músico, era una situación propia de una película.

Durante el breve dúo, Martin permaneció sonriente y disfrutó de la interpretación antes de retirarse del lugar inmediatamente después de terminar la canción. Ji-hoon tampoco sospechó que acababa de vivir uno de los encuentros más inesperados de su carrera. “Sonreía de oreja a oreja y estaba disfrutando de verdad como nunca, y yo también”, recordó.

La revelación llegó cuando la actuación terminó. Varias personas se acercaron al músico para preguntarle si sabía quién había cantado con él. “Se marchó tranquilamente justo después de que terminara la canción, y entonces la multitud se abalanzó sobre mí, gritando: ‘¿Sabes quién era?’. Pregunté ‘quién’, y dijeron: ‘Era el verdadero Chris Martin’”, relató.

El episodio quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales. “Siento una gratitud infinita por ese momento inolvidable y por la forma en que me está conectando ahora mismo con tantas almas increíbles de todo el mundo”, manifestó.

El músico acompañó la publicación con otro mensaje: “Todavía no puedo creer que esto haya sucedido” y añadió: “Gracias, Chris, por el momento más inolvidable de mi vida”.

La inesperada aparición de Martin en Trafalgar Square se suma a otros episodios en los que el cantante ha sorprendido con actuaciones espontáneas. El año pasado, acudió personalmente a una boda después de que la madre del novio le solicitara inicialmente un mensaje en video. Meses antes, ofreció una presentación improvisada en un pub de West Yorkshire.

El momento también permitió que el público reunido en la plaza descubriera progresivamente quién era el cantante que había tomado el micrófono, mientras la presentación adquiría un carácter completamente inesperado para el público.

El músico acompañó la publicación con otro mensaje: “Todavía no puedo creer que esto haya sucedido” y añadió: “Gracias, Chris, por el momento más inolvidable de mi vida”.

La aparición de Martin en Trafalgar Square se suma a otros episodios en los que el cantante ha sorprendido con actuaciones espontáneas. El año pasado, acudió personalmente a una boda después de que la madre del novio le solicitara inicialmente un mensaje en video. Meses antes, ofreció una presentación improvisada en un pub de West Yorkshire.

Para HannyJunee, el episodio londinense tuvo una particularidad: compartió una canción de Coldplay con su propio vocalista sin reconocerlo hasta que terminó la actuación.