Canal de Panamá prevé mantener el calado de 48 pies y 32 tránsitos diarios hasta diciembre

La administradora señaló que octubre y noviembre suelen ser los meses de mayor precipitación. Si las lluvias son favorables, espera que el Canal no tenga que reducir más los tránsitos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias han mejorado las perspectivas del canal de Panamá. La administradora de la vía, Ilya Espino de Marotta, dijo que, por ahora, no sería necesario reducir el calado de 48 pies y que los 32 tránsitos diarios podrían mantenerse al menos hasta diciembre.

“Las restricciones de calado que habíamos previsto anunciar para reducir más el calado de 48 lo estamos sosteniendo por lo menos hasta diciembre, pareciera. Estamos manteniendo ese 32 y pensamos que ese 32 se puede mantener hasta diciembre”, explicó. Añadió que los niveles de los lagos Gatún y Alajuela han mejorado.

Espino de Marotta comparó la situación con la de 2023, cuando para esta época ya se habían impuesto más restricciones al número de buques. “Esperemos que siga esa tendencia de que estemos teniendo suficientes lluvias para mantener las actividades sin mayor impacto”, expresó.

La administradora señaló que octubre y noviembre suelen ser los meses de mayor precipitación. Si las lluvias son favorables, espera que el Canal no tenga que reducir más los tránsitos. Aclaró, sin embargo, que prevé restricciones de calado durante el verano, cuando disminuyan las lluvias, aunque se mostró optimista de que no se repita la situación de 2024.

Embalse de río Indio

Sobre otros proyectos de la vía, destacó que río Indio busca fortalecer la operación del Canal y la economía panameña, además de generar empleos. También habló del interés de inversionistas en la logística, la energía y el desarrollo portuario del país, pero precisó que no participó en las reuniones con Blackstone y, por ello, no podía comentar sobre ellas.

En cuanto a la solicitud de la industria de aumentar los "cupos verdes", indicó que el Canal mantiene uno por semana. Explicó que el mecanismo despierta interés porque permite transitar sin recurrir al sistema tradicional de reservaciones o a una subasta, y agregó que su posible ampliación seguirá bajo evaluación.

Con información de María De Gracia.