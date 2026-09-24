Detienen a hombre que ofrecía supuestos trabajos de modelaje por TikTok para luego abusar y extorsionar a sus víctimas

El hombre fue ubicado en San Miguelito, donde fue aprehendido durante una operación de la Dirección de Investigación Judicial junto al Ministerio Público.

San Miguelito, Panamá/Un ciudadano panameño requerido por los delitos contra la libertad individual, en la modalidad de extorsión, y contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, fue aprehendido en el distrito de San Miguelito.

La diligencia fue realizada en sectores de San Antonio, Brisas del Golf y en la comunidad conocida como La Ratonera en el corregimiento Victoriano Lorenzo, y ejecutada por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público a cargo de las investigaciones.

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De acuerdo con las investigaciones, el hombre presuntamente contactaba a sus víctimas a través de la plataforma TikTok, donde les ofrecía supuestos trabajos relacionados con el modelaje.

Según las pesquisas, posteriormente las citaba y, presuntamente, abusaba sexualmente de ellas. Además, habría tomado fotografías y videos de las víctimas que luego utilizaría para ejercer presiones y cometer actos de extorsión.

El aprehendido y los indicios recabados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Se espera que el hombre sea presentado ante un juez de garantías, quien deberá determinar la legalidad de la aprehensión, mientras el Ministerio Público solicitará la imputación de los cargos y las medidas cautelares que correspondan de acuerdo con los hechos investigados.