Estrés hídrico y contaminación amenazan la seguridad del agua en Panamá

Durante el encuentro, el viceministro también informó que 37 plantas de tratamiento de aguas residuales serán atendidas debido a que se encuentran colapsadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El estrés hídrico, la contaminación de las fuentes de agua y el deterioro de los ecosistemas fueron identificados entre los principales desafíos para garantizar la seguridad hídrica en Panamá, durante el cuarto Encuentro Nacional de Comités de Cuencas Hidrográficas.

El encuentro reunió a representantes de instituciones públicas, comunidades, productores, gobiernos locales y organizaciones ambientales, quienes analizaron las principales amenazas que enfrentan las cuencas hidrográficas del país.

Entre los factores señalados están la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua, la degradación de los ecosistemas, la expansión desordenada del territorio y los efectos del cambio climático.

El viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, advirtió que Panamá atraviesa actualmente una situación de estrés hídrico asociada al fenómeno de El Niño y explicó que los eventos extremos, tanto de sequía como de lluvias intensas, están generando impactos económicos y en la salud de la población.

Estamos en un estrés hídrico ahora mismo dado el fenómeno de El Niño”, señaló Vallarino.

El funcionario explicó que las lluvias intensas pueden aumentar la turbidez de los ríos debido a la erosión y la pérdida de bosques de galería, lo que representa un desafío para las plantas potabilizadoras.

Según Vallarino, la situación también puede afectar el suministro de agua potable cuando las fuentes hídricas presentan niveles elevados de contaminación y turbidez.

Puedes leer: Contenido Exclusivo: Plantas residuales en el limbo

37 plantas de tratamiento colapsadas

Durante el encuentro, el viceministro también informó que 37 plantas de tratamiento de aguas residuales serán atendidas debido a que se encuentran colapsadas.

Vallarino explicó que el deterioro de estas instalaciones puede provocar que aguas contaminadas lleguen a los ríos, que posteriormente son utilizados como fuentes de agua cruda para las plantas potabilizadoras.

“Si tenemos una contaminación por colapso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, eso va a nuestros ríos”, explicó.

Añadió que esta situación puede generar un incremento de coliformes fecales en las fuentes de agua y complicar el proceso de potabilización, con posibles consecuencias sobre el abastecimiento en diferentes puntos del país.

Durante el encuentro, representantes de los 44 comités de cuencas hidrográficas intercambiaron experiencias y participaron en mesas de trabajo para establecer prioridades y plantear posibles soluciones a los problemas que enfrentan las cuencas del país.

Puedes leer: Canal de Panamá prevé mantener el calado de 48 pies y 32 tránsitos diarios hasta diciembre

Con información de Jessica Román