India vs Panamá será el partido 13 de la 'Sele' ante países asiáticos. ¿Cómo fueron los juegos anteriores?

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido India vs Panamá, inicio de la gira asiática de la Sele, el viernes 25 de septiembre a las 8:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá sumará a un rival en su historia de duelos ante equipos asiáticos cuando enfrente a su similar de India este viernes en la ciudad de Bangalore.

Según datos estadísticos, el elenco indio será el noveno oponente de un país de Asia que el conjunto panameño enfrentará en su historia. Además que el juego entre ambos colectivos será el décimo cuarto para el equipo canalero con combinados nacionales de ese continente.

El balance actual de Panamá ante rivales asiáticos es de dos victorias, cinco empates y seis derrotas en 13 partidos jugados. En esos encuentros registra 13 goles anotados y 22 recibidos para una diferencia de -9.

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Los resultados de esos encuentros fueron los siguientes:

Hong Kong (1 partido)

26 de marzo de 1975: Hong Kong 3-1 Panamá

China (2 partidos)

24 de marzo de 1975: China 1-1 Panamá

China 1-1 Panamá 31 de marzo de 1975: China 1-1 Panamá

Japón (2 partidos)

12 de octubre de 2018 (Amistoso - Niigata, Japón): Japón 3 - 0 Panamá

Japón 3 - 0 Panamá 13 de noviembre de 2020 (Amistoso - Graz, Austria): Japón 1 - 0 Panamá

Corea del Sur (1 partido)

16 de octubre de 2018 (Amistoso - Cheonan, Corea del Sur): Corea del Sur 2 - 2 Panamá (Goles panameños: Abdiel Arroyo y Rolando Blackburn)

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Catar (3 partidos)

13 de julio de 2021 (Copa Oro 2021 - Houston, EE. UU.): Catar 3 - 3 Panamá (Goles panameños: Rolando Blackburn x2, Erick Davis)

Catar 3 - 3 Panamá (Goles panameños: Rolando Blackburn x2, Erick Davis) 5 de noviembre de 2022 (Amistoso - Marbella, España): Catar 2 - 1 Panamá (Gol panameño: Yoel Bárcenas)

Catar 2 - 1 Panamá (Gol panameño: Yoel Bárcenas) 8 de julio de 2023 (Copa Oro 2023 - Arlington, EE. UU.): Panamá 4 - 0 Catar (Goles panameños: Édgar Yoel Bárcenas e Ismael Díaz x3)

Arabia Saudita (1 partido)

10 de noviembre de 2022 (Amistoso - Abu Dabi, EAU): Panamá 1 - 1 Arabia Saudita (Gol panameño: Ismael Díaz)

Bahréin (1 partido)

27 de septiembre de 2022 (Amistoso - Riffa, Bahréin): Bahréin 0 - 2 Panamá (Goles panameños: Michael Amir Murillo e Ismael Díaz)

Irán (2 partidos)

18 de diciembre de 2004 (Amistoso - Teherán, Irán): Irán 1 - 0 Panamá

Irán 1 - 0 Panamá 9 de noviembre de 2017 (Amistoso - Graz, Austria): Irán 2 - 1 Panamá (Gol panameño: Gabriel Torres)

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