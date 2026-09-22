India vs Panamá| Sergio Pardo Carrillo: La 'Sele' cuenta con nuevo preparador físico a partir de la gira asiática

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido India vs Panamá, inicio de la gira asiática de la Sele, el viernes 25 de septiembre a las 8:00 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol anuncia la contratación del español Sergio Pardo Carrillo como nuevo preparador físico de la Selección Mayor de Panamá.

Pardo Carrillo, de 48 años, lideró este martes los primeros movimientos de los recién llegados a la concentración en India y estará presente con el equipo como encargado de la parte física para los tres partidos de la gira asiática.

Nacido en Málaga (España), cuenta con estudios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con Maestría en Alto Rendimiento en Fútbol en la Universidad de Cataluña en España.

También cuenta con un diplomado en Educación Física por la Universidad de Granada.

Son más de 20 años de experiencia en el fútbol profesional.

Su último club fue el Santos Laguna, de la primera división de México, donde trabajó como preparador físico del primer equipo del 2024 al 2026.

También trabajó como preparador físico del club Rayo Vallecano, en la primera división de España, del 2023 al 2024.

El nuevo preparador físico de Panamá Mayor cuenta con experiencia en clubes de la primera y segunda división de España, así como en la primera división de México.

Trayectoria

UD Almería – Coordinar metodológico del fútbol base

2007 – 2017 – primer equipo – filial (ESP)

CD Lugo – Preparador físico

2017-2018 – Segunda División (ESP)

SD Huesca – Preparador físico

2018-2019 – Primera División (ESP)

Girona FC – Preparador físico

2019 – 2021 – Segunda División (ESP)

Elche CF – Preparador físico

2021 – 2023 – Primera División (ESP)

Rayo Vallecano – Preparador físico

2023 – 2024 – Primera División (ESP)

Santos Laguna – Preparador físico

2024 – 2026 – Primera División (MEX)

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