Taller en el Parque Metropolitano promueve bienestar de madres y niños neurodivergentes

El encuentro buscó así generar un espacio en el que las madres pudieran desconectarse temporalmente de sus responsabilidades cotidianas y compartir con otras familias que atraviesan experiencias similares.

Ciudad de Panamá/Un grupo de 15 niños neurodivergentes, acompañados por sus madres, participó en el taller “Mujer, Familia y Naturaleza”, una iniciativa enfocada en brindar herramientas de bienestar y empoderamiento a las principales cuidadoras, utilizando el contacto con la naturaleza como parte de la experiencia.

La jornada se desarrolló en espacios del Parque Natural Metropolitano, donde los niños y sus madres realizaron diversas actividades al aire libre, con el propósito de propiciar momentos de conexión, relajación y convivencia familiar.

Para las participantes, el contacto con la naturaleza también representó una oportunidad para salir de las rutinas que suelen marcar su día a día y dedicar tiempo a su propio bienestar.

“De hecho, hay estudios que nos indican que pasar dos horas en la naturaleza, dos veces a la semana, puede mejorar en la parte cognitiva, la parte motora, no solamente para los niños, sino para cualquier persona”, explicó Arlenis Ramos, madre participante.

La actividad también surgió a partir de la necesidad de incorporar a comunidades que anteriormente no habían sido identificadas dentro de este tipo de iniciativas.

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“Hemos trabajado históricamente con las comunidades, pero no habíamos detectado esta población que tiene otras condiciones diferentes y, al detectar esa población, vimos la necesidad de integrarlas e incluirlas”, señaló Clari Arango, madre participante.

Además de las actividades dirigidas a los niños, el taller puso especial atención en las madres, quienes diariamente deben afrontar responsabilidades relacionadas con el cuidado, las tareas del hogar, citas médicas y terapias.

Una de las participantes destacó que la jornada les permitió reconocer la importancia de reservar espacios para su propio descanso y bienestar.

“Nos ha ayudado mucho porque, a pesar de todo, otras madres siempre estamos cargadas, no por ellos, sino por todas las cosas de la casa, citas y terapias, y esto nos ha ayudado para que podamos relajarnos y podamos entender que nosotras, como madres con niños con condiciones, tenemos derecho a sacar un descanso para que nuestra mente y cuerpo estén relajados y nuestros niños tengan más fuerza”, expresó.

El encuentro buscó así generar un espacio en el que las madres pudieran desconectarse temporalmente de sus responsabilidades cotidianas y compartir con otras familias que atraviesan experiencias similares.

Las organizadoras destacaron que este es el primer taller de este tipo que se realiza y adelantaron que esperan replicar la iniciativa con personas que presenten otras condiciones especiales, tanto en la ciudad de Panamá como en diferentes puntos del interior del país.

La propuesta apuesta por el contacto con los espacios naturales como una herramienta complementaria para promover el bienestar familiar, al tiempo que busca fortalecer la inclusión y generar espacios de participación para comunidades con distintas necesidades.

Con información de Jorge Quirós