Festival de la Mejorana: intensifica vigilancia sanitaria en Guararé ante llegada de miles de visitantes

El personal de salud estará desplegado en diferentes puntos del festival, con especial atención en los establecimientos donde se preparan y comercializan alimentos.

El Festival Nacional de la Mejorana entra en su etapa de mayor actividad en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos, con una programación que incluye concursos, desfiles, actividades folclóricas y las tradicionales corridas de toros.

Para este fin de semana se espera la llegada de más de 100 mil personas al pueblo de Guararé, quienes participarán de las diferentes actividades organizadas por el Patronato del Festival Nacional de la Mejorana, una de las principales celebraciones culturales de la región de Azuero.

Ante la gran cantidad de visitantes que se espera durante los próximos días, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la región de Los Santos, activó un operativo especial para reforzar las medidas sanitarias y garantizar las condiciones adecuadas para residentes y turistas.

El personal de salud estará desplegado en diferentes puntos del festival, con especial atención en los establecimientos donde se preparan y comercializan alimentos.

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“Las buenas prácticas de manipulación de alimentos, y lo que es almacenamiento de agua potable y lo que es la limpieza de las áreas y la buena disposición de la basura en el marco del Festival de la Mejorana”, explicó el Dr. Juan Carlos Andrade, jefe de Salud Pública de Los Santos.

Los operativos se desarrollarán durante toda la jornada e incluirán inspecciones a las fondas y otros establecimientos que estarán ofreciendo alimentos y bebidas a los asistentes.

Por su parte, Yoselis Navarro, del área de Control de Alimentos del Minsa, informó que hasta el momento las inspecciones realizadas no han detectado mayores deficiencias y que los comerciantes han cumplido con las normativas sanitarias establecidas.

De acuerdo con Navarro, más de 190 manipuladores de alimentos han sido revisados como parte de los operativos previos al inicio de las actividades de mayor concurrencia. Hasta ahora, todos han cumplido con las inspecciones correspondientes y no ha sido necesario imponer sanciones.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de mantener buenas prácticas de higiene durante la preparación y manipulación de alimentos, así como garantizar el adecuado almacenamiento de agua potable, la limpieza de las áreas de trabajo y la correcta disposición de los desechos.

El Festival Nacional de la Mejorana representa una de las principales celebraciones culturales y folclóricas de la región de Azuero. La actividad se desarrolla durante el mes de septiembre y coincide con las festividades religiosas en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona de Guararé.

Con la llegada de miles de visitantes, las autoridades mantienen los operativos de vigilancia para que las actividades culturales y tradicionales puedan desarrollarse bajo condiciones sanitarias adecuadas.

Con información de Eduardo Vega