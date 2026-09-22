Panamá conserva calificación BBB- de S&P; agencia proyecta crecimiento de 4.5% en 2026

La calificadora señaló que el Gobierno ha cumplido sus metas fiscales mediante una mayor eficiencia en la recaudación y la racionalización del gasto.

La agencia calificadora S&P Global Ratings ratificó la calificación soberana de Panamá en BBB- para el largo plazo y A-3 para el corto plazo, tanto en moneda extranjera como local, y mantuvo una perspectiva estable, informó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La evaluación de transferencia y convertibilidad también se mantiene en AAA.

Según la agencia, la perspectiva estable responde a la expectativa de continuidad de las políticas económicas y una reducción del déficit fiscal durante 2026 y 2027, lo que permitiría estabilizar la carga de la deuda y los intereses.

S&P destacó las medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar la posición fiscal del país, entre ellas la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal de 2024 y la reforma del sistema de pensiones aprobada en marzo de 2025.

La calificadora señaló que el Gobierno ha cumplido sus metas fiscales mediante una mayor eficiencia en la recaudación y la racionalización del gasto.

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S&P proyecta crecimiento de 4.5% para 2026

En cuanto a la economía panameña, S&P proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 4.5% en 2026, uno de los niveles más altos previstos para América Latina.

Para el periodo entre 2027 y 2029, la agencia estima un crecimiento cercano al 4% anual, impulsado principalmente por actividades vinculadas al Canal de Panamá, la construcción privada, el transporte aéreo y el turismo.

S&P también destacó la reducción de las primas de riesgo, que permitió a Panamá acceder nuevamente a los mercados internacionales en febrero de 2026, como parte de la estrategia de gestión de pasivos del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que la ratificación refleja, según su valoración, los resultados de la gestión financiera del Gobierno.

"La ratificación confirma que la prudencia y la disciplina financiera dan resultados. Con una gestión proactiva de la deuda seguimos fortaleciendo la confianza en Panamá, condición indispensable para acelerar el crecimiento y generar empleos bien remunerados", afirmó Chapman.

El MEF aseguró que continuará con la estrategia de consolidación fiscal establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y con el diálogo con inversionistas, agencias calificadoras y mercados de capitales.