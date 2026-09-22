Panamá apuesta por diversificar el turismo y atraer visitantes a las provincias

La agenda de la Convención Nacional de Turismo también contempla como uno de sus ejes la nueva marca país, además de abordar los principales retos y oportunidades que enfrenta la industria turística.

Ciudad de Panamá/Lograr que una mayor cantidad de turistas que llegan a la capital panameña extiendan sus recorridos hacia las provincias del interior continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector turístico nacional.

Durante la Convención Nacional de Turismo, representantes del sector destacaron la necesidad de fortalecer la infraestructura, los servicios y la oferta turística en las distintas regiones del país para aprovechar el crecimiento en la llegada de visitantes internacionales.

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara de Turismo de Panamá, señaló que uno de los objetivos debe ser atraer inversiones hacia las provincias para impulsar su desarrollo turístico.

“Crear, atraer inversiones a nuestras provincias y desarrollarlas, porque así como primero se desarrolla la capital para recibir a los turistas, ahora tenemos que enfocarnos en desarrollar infraestructura, servicios básicos, hoteles de primera”, indicó Duque.

Por su parte, Ovidio Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras de Turismo (Conatur), planteó la necesidad de aprovechar la alta ocupación hotelera que registra actualmente la capital para promover otros destinos dentro del territorio nacional.

“¿Cómo logramos que la ciudad, que en estos momentos está con una ocupación hotelera alta, logremos entonces pasar estos visitantes a los diferentes destinos del país? Por eso, hemos incorporado a las líneas aéreas que tienen la conectividad”, explicó Díaz.

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El planteamiento apunta a fortalecer la conexión entre la ciudad de Panamá y los destinos turísticos del interior, de manera que los visitantes puedan conocer otros atractivos naturales, culturales e históricos del país.

La agenda de la Convención Nacional de Turismo también contempla como uno de sus ejes la nueva marca país, además de abordar los principales retos y oportunidades que enfrenta la industria turística.

Entre los temas incluidos está el turismo de inclusión, un segmento que, según Díaz, registra un crecimiento importante a nivel internacional.

“El turismo de inclusión, que es clave y es un segmento que está creciendo enormemente en el mundo”, señaló.

La participación del Canal de Panamá también forma parte de la agenda del encuentro, con miras a analizar nuevas oportunidades para integrar este importante activo nacional a la oferta turística del país.

“También la participación, como siempre, del Canal de Panamá, con una nueva administración, ver cómo nos podemos incorporar más el producto turístico de nuestro país”, agregó Díaz.

Las cifras oficiales de la Autoridad de Turismo de Panamá muestran el crecimiento que experimenta la llegada de visitantes al país. Durante el segundo trimestre de 2026, Panamá registró el ingreso de casi 1.8 millones de turistas, lo que representa un aumento de 17.4% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Ante este escenario, el sector busca que el incremento en el flujo de visitantes también genere beneficios para las comunidades y emprendimientos ubicados fuera de la capital.

La Convención Nacional de Turismo también se convirtió en una vitrina cultural y artesanal, con la participación de más de 100 emprendedores que ofrecen sus productos y distintas experiencias a los asistentes.

Con información de Jorge Quirós