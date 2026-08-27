Panamá estrena marca país para triplicar la llegada de turistas y atraer inversión, explica ministra de Turismo

La ministra de Turismo, Gloria De León, explica que la estrategia 'Panamá, anfitrión del mundo' unificará la imagen de la nación y requerirá una ley para garantizar su continuidad en el tiempo.

Ciudad de Panamá/La ministra de Turismo, Gloria De León, presentó los detalles de la nueva marca país, 'Panamá, anfitrión del mundo'. La iniciativa, de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), desarrollada junto a Promtur, nace de un consenso nacional entre el sector público y privado.

El objetivo principal es dejar atrás la comunicación fragmentada y mostrar al mundo, con una sola voz, por qué invertir en Panamá o elegirlo como destino para vivir y vacacionar.

Continuidad y respaldo

Uno de los mayores retos históricos del sector turístico panameño ha sido la falta de continuidad en los mensajes con cada cambio de gobierno.

Para solucionar este problema, la ministra De León adelantó que se impulsa un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Esta estructura legal blindará la marca país, asegurando el presupuesto y la proyección a largo plazo.

De León aclaró que no se trata solo de un logo, sino de una narrativa que abarca todos los pilares de la nación: cultura, logística, exportaciones y sostenibilidad.

Países como Costa Rica, Colombia y Perú han logrado trascender administraciones con sus propias marcas, y Panamá busca replicar ese éxito para dejar de compararse con otros destinos y liderar con su propia autenticidad.

Cifras de empleo y meta de visitantes

El arranque de esta robusta estrategia de promoción turística contó con una inversión inicial de 6 millones de dólares, destinados a estudios de mercado, pauta y asesoría.

Los primeros resultados ya se reflejan en la generación de empleo en turismo, que registró un crecimiento del 20 % interanual, impulsado por el alojamiento y las agencias de viaje.

Actualmente, el país recibe 1.4 millones de viajeros, pero la meta de la administración es superar los 3 millones. A partir del próximo año, la nueva imagen estará presente en todas las ferias internacionales.

Más que una campaña comercial, la estrategia busca rescatar la esencia del panameño, destacando que el país siempre ha sido punto de encuentro de culturas, religiones y biodiversidad.

El llamado es a que los ciudadanos adopten esta identidad para que la nación deje de depender de estereotipos y sea el propio panameño quien defina lo que el país realmente ofrece a los inversionistas extranjeros.