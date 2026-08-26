'Panamá, anfitrión del mundo', es la marca país presentada por ATP y Promtur

La tarde de este miércoles 26 de agosto, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Promtur presentaron la nueva marca país “Panamá, anfitrión del mundo”, una iniciativa que busca atraer nuevos mercados, impulsar el turismo y generar mayores oportunidades para el país.

La propuesta forma parte de una campaña desarrollada por Promtur para consolidar un modelo de gestión turística que permita dar estabilidad y continuidad a la promoción internacional de Panamá.

Durante un evento realizado en el Panama Convention Center, la nueva marca fue presentada mediante un emotivo video en el que el canal de Panamá es la puerta de entrada que muestra todas las virtudes del país. La pieza destaca la naturaleza, la cultura, las tradiciones y el desarrollo del país como elementos que forman parte de la identidad panameña y de su propuesta turística internacional.

El presidente José Raúl Mulino afirmó que los panameños se han puesto de acuerdo en la marca país, encontraron la identidad que los representa y cómo contarle al mundo quiénes son, "lo que demuestra que cuando nos unimos en un propósito en común, somos capaces de lograr grandes cosas".

"Esta marca país no le pertenece a un gobierno, le pertenece a Panamá y a todos los panameños. Por eso debemos mantenerla alejada de intereses políticos y procurar que trascienda a quienes circunstancialmente tengamos la responsabilidad de gobernar", expresó.

Agregó que se presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto para convertirla en ley, establecer los mecanismos para revisarla y actualizarla periódicamente, preservando su esencia.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, señaló que la marca país representa a los panameños y está muy relacionada con lo que ha sido Panamá a lo largo del tiempo: 'Promundi beneficio'. Destacó que ahora queda hacer una implementación ordenada, porque forma parte de la nueva imagen del país.

La administradora de la ATP, Gloria María De León Zubieta, dijo que con el lanzamiento de la marca se busca que los panameños la conozcan, la adopten, la usen, crear el eslogan y entonces entrar en el periodo de adaptación para realizar los cambios en la página web Visit Panama, y donde sea necesario.

"Era importante que conociéramos la marca, de dónde viene, por qué somos anfitriones del mundo y que no es algo inventado, sino que viene de muchos estudios", expresó.