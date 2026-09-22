Marca país y Ley de Incentivos, entre los temas centrales de la Convención Nacional de Turismo

La Convención Nacional de Turismo se realizará el próximo 8 de octubre en Albrook Mall, con la participación de más de 100 emprendedores. El encuentro abordará la nueva Ley de Incentivos Turísticos, conectividad, infraestructura, financiamiento y el desafío de llevar a otros destinos del país a los visitantes que llegan a la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Convención Nacional de Turismo (Conatur) reunirá el próximo 8 de octubre, en Albrook Mall, a más de 100 emprendedores y representantes del sector para analizar los principales desafíos y oportunidades de la actividad turística en Panamá.

El encuentro, organizado por la Cámara Nacional de Turismo, incluirá diferentes paneles en los que se abordarán temas como la integración entre turismo y cultura, la nueva Ley de Incentivos Turísticos, conectividad, infraestructura, accesibilidad y servicios básicos. Uno de los temas centrales será también la marca país, recientemente lanzada, y el papel que tienen los panameños en la experiencia que reciben los visitantes que llegan al país.

Los organizadores plantean que la marca país no debe limitarse a un logotipo o una campaña, sino que también implica un compromiso de la ciudadanía con la atención y hospitalidad hacia los turistas. Otro de los principales desafíos que se abordará durante la convención será cómo lograr que los visitantes que llegan a la capital también se desplacen hacia otros destinos del país.

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Los organizadores señalaron que actualmente existe una alta ocupación hotelera en la ciudad y que uno de los objetivos es aprovechar ese flujo de visitantes para generar un mayor impacto económico en las provincias y otros destinos turísticos. Para alcanzar ese objetivo, consideran necesario analizar aspectos como la infraestructura, los servicios básicos, la conectividad y la accesibilidad, además de las condiciones de los hoteles y otros servicios vinculados con la actividad turística.

La nueva Ley de Incentivos Turísticos también ocupará un espacio importante en la agenda de Conatur, con especial atención a su posible impacto en los destinos del interior del país. Los organizadores también plantean la necesidad de fortalecer el acceso al financiamiento para los pequeños empresarios que forman parte de la industria turística.

Durante los paneles también se analizarán asuntos relacionados con la burocracia y la tramitología, aspectos que pueden incidir en el desarrollo de nuevos proyectos y servicios turísticos. Además de las discusiones, la convención contará con una exhibición y una muestra de cultura y gastronomía, como parte de las actividades previstas para la jornada.

El encuentro busca reunir a distintos actores del sector para discutir estrategias que permitan fortalecer la actividad turística y, particularmente, ampliar los beneficios que genera el turismo más allá de la capital. El reto planteado por los organizadores es que una mayor cantidad de los visitantes que llegan a Panamá pueda conocer otros destinos del país y que ese movimiento turístico también genere oportunidades para el resto de las comunidades a nivel nacional.

Con información de Jorge Quirós