Los Rabanes conquistan los Premios Estela y suman un nuevo reconocimiento internacional

La agrupación panameña recibió el galardón a Mejor Canción Reggaetón por “La Máscara”, tema realizado en colaboración con Lenox y Charlie Way.

Los Rabanes volvieron a celebrar un logro internacional al conquistar un reconocimiento de la décima edición de los Premios Estela, ceremonia realizada el sábado 19 de septiembre en Ciudad de Guatemala.

La banda llegó a la gala con cinco nominaciones y terminó llevándose el premio por una producción que amplía su presencia dentro de la escena musical latinoamericana. El reconocimiento fue uno de los momentos centrales de una noche en la que los músicos panameños tuvieron participación tanto dentro de la competencia como en el desarrollo del espectáculo.

Además de recibir el galardón, Los Rabanes fueron parte del opening de la ceremonia. La agrupación participó en el inicio de la gala y posteriormente regresó al escenario para encargarse del cierre musical con algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria.

La participación ocurrió mientras el grupo desarrolla su gira internacional “3 Décadas Una Actitud”, una celebración que conmemora sus 30 años de trayectoria musical. El recorrido les ha permitido continuar presentando su propuesta en diferentes escenarios internacionales, al tiempo que conmemoran tres décadas de actividad artística.

El premio obtenido por “La Máscara” representa un nuevo reconocimiento para una banda que ha construido una trayectoria vinculada con distintos géneros y públicos. En esta ocasión, la colaboración con Lenox y Charlie Way permitió a Los Rabanes competir en la categoría dedicada al reggaetón y obtener el premio durante la ceremonia.

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Los Premios Estela son producidos por TV Azteca México y tienen su sede en Guatemala. La décima edición reunió a diferentes figuras relacionadas con la industria del entretenimiento, en una gala que combinó premiaciones y presentaciones musicales.

Para Los Rabanes, la jornada tuvo una particularidad: el grupo no se limitó a recibir el reconocimiento. Su presencia se extendió a diferentes momentos de la gala, primero con su participación en la apertura y posteriormente con el cierre musical, consolidando una noche de protagonismo para la agrupación panameña.

La celebración del premio coincide con una etapa para la banda, que conmemora tres décadas de carrera. Bajo el concepto de “3 Décadas Una Actitud”, Los Rabanes mantienen una agenda internacional enfocada en llevar su música a nuevos escenarios y reencontrarse con públicos de diferentes lugares.

El reconocimiento obtenido en Guatemala se suma así a la trayectoria de una agrupación que continúa activa después de 30 años. La distinción por “La Máscara” también destaca el trabajo realizado junto a Lenox y Charlie Way, quienes participaron en la canción que obtuvo el premio en la categoría de reggaetón.

La décima edición de los Premios Estela terminó convirtiéndose en una noche significativa para Los Rabanes, tanto por el galardón como por su participación artística. El grupo panameño cerró la ceremonia sobre el escenario y, en medio de su gira conmemorativa, añadió otro reconocimiento a una carrera que alcanza tres décadas de música.

Con este resultado, Los Rabanes continúan su recorrido internacional mientras celebran los 30 años de trayectoria. La banda mantiene así su presencia en eventos fuera de Panamá y suma a su agenda el reconocimiento conseguido en Guatemala por “La Máscara”, una colaboración que les permitió obtener el premio a Mejor Canción Reggaetón durante la décima edición de los Premios Estela.