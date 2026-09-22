Respiro económico: Caen los precios del crudo ante diplomacia entre Washington y Teherán

Diplomacia entre Irán y Estados Unidos crea una baja en el precio del barril de crudo.

Washington, Estados Unidos/Los precios del petróleo bajaron el martes ante la esperanza de avances diplomáticos en el conflicto de Oriente Medio, tras el anuncio de conversaciones entre Washington y Teherán al margen de la Asamblea General de la ONU.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte con entrega en noviembre bajó un 1,09 %, hasta los 99,25 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate con entrega en octubre perdió un 1,24 %, hasta los 94,59 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó de que representantes de Washington y Teherán se habían reunido el martes en Nueva York.

"Fue una reunión que duró tres horas", afirmó Trump, quien la calificó de "muy buena" y dijo que está prevista otra reunión "en un futuro muy próximo".

Los precios del petróleo, que tendían a estabilizarse, se desplomaron tras estas declaraciones.

El mercado había reaccionado más temprano el martes a un artículo de la agencia de noticias japonesa Kyodo News que afirmó que Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si Estados Unidos alivia la presión militar.

"Esto podría ser un preludio a la reanudación de las conversaciones destinadas a poner fin de forma definitiva a las hostilidades en toda la región", subrayó David Morrison, analista del bróker Trade Nation.

"Pero los operadores tendrán presentes todos los fracasos de las anteriores negociaciones de paz y, por lo tanto, se abstendrán de reaccionar de forma exagerada", advirtió.

Por otra parte, persisten las preocupaciones sobre los productos refinados por los ataques de Ucrania contra las infraestructuras energéticas rusas, que se suman a las dificultades en el Golfo.

Trump se declaró el martes favorable a una prohibición de las exportaciones de diésel estadounidense.