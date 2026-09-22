el procuurador Gómez pidió interpretar las estadísticas con responsabilidad, debido a que el aumento de las denuncias no necesariamente representa un incremento equivalente en la comisión de estos delitos, sino que también puede estar relacionado con una mayor disposición a denunciar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las denuncias por delitos sexuales aumentaron un 13% en Panamá entre enero y agosto de 2026, con relación al mismo periodo del año pasado, según las estadísticas presentadas por el procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez.

Durante ese periodo, el Ministerio Público recibió 4,599 denuncias, frente a las 4,072 registradas en los primeros ocho meses de 2025. Esto representa 527 denuncias adicionales.

El procurador también reveló que el 78% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad. El mayor número de denuncias se concentra en adolescentes de entre 15 y 17 años.

Del total de casos reportados en 2026, unos 253 correspondieron al delito de corrupción de personas menores de edad, cifra que refleja un incremento del 23% frente al mismo periodo del año pasado en cuanto a la incidencia de esta figura delictiva.

Gómez pidió interpretar las estadísticas con responsabilidad, debido a que el aumento de las denuncias no necesariamente representa un incremento equivalente en la comisión de estos delitos. Explicó que también puede estar relacionado con una mayor disposición de las víctimas, sus familiares o su entorno para denunciar, así como con una mayor confianza en las instituciones.

Denunciar permite activar la investigación, esclarecer lo ocurrido y determinar, con las garantías del debido proceso, si los hechos constituyen delito y quiénes son los responsables de ellos”, expresó.

“Detrás de cada denuncia existe una situación que debe ser atendida con seriedad, oportunidad y sensibilidad”, sostuvo el procurador, especialmente cuando se encuentra comprometida la integridad de un niño, niña, adolescente o persona en condición de vulnerabilidad.

Gómez advirtió que “frente al abuso sexual no puede haber indiferencia, silencio institucional ni respuestas tardías”.

El procurador señaló que la investigación de estos delitos debe considerar las particularidades de cada víctima, como su edad y sus condiciones psicológicas, familiares, sociales y culturales.

Herramientas para analizar los casos

Para evitar la revictimización se utilizan herramientas como el anticipo jurisdiccional de prueba y la cámara Gesell. Esta última es un recinto dividido en dos áreas por un vidrio unidireccional: en una permanece la persona entrevistada y, desde la otra, observan especialistas, fiscales, abogados y demás participantes de la diligencia sin interrumpirla.

Según Gómez, mediante este mecanismo se brindaron 1,009 atenciones en 2025 y otras 635 durante 2026, para un total de 1,644. No obstante, reconoció que todavía no todas las provincias cuentan con cámaras Gesell.

También explicó que se implementó una nueva metodología mediante la cual los fiscales que investigan los casos son los mismos que sustentan la acusación ante los tribunales. Anteriormente, el fiscal encargado de la investigación no necesariamente intervenía durante el juicio.

Estas cifras fueron dadas a conocer por el procurador Gómez durante la presentación del informe de valoración institucional sobre su respuesta ante denuncias de abusos sexuales contra menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad, correspondientes al período comprendido entre 2001 y 2025.