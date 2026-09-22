Alimentación y desempleo juvenil, entre las principales preocupaciones que revela informe de la Cámara de Comercio

El noveno informe del Observatorio Panamá Cuéntame recoge percepciones sobre calidad de vida, pobreza, desempleo y educación. El estudio señala que 47% de los hogares reportó haber comido menos de tres veces al día durante el último mes y que 18% de los jóvenes se encuentra fuera del sistema educativo y laboral.

Ciudad de Panamá, Panamá/La percepción sobre la calidad de vida, la alimentación y el desempleo figura entre los principales aspectos abordados en el noveno informe del Observatorio Panamá Cuéntame, presentado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

El informe recoge datos sobre calidad de vida, pobreza, desempleo y educación, pero también busca conocer cómo los panameños perciben su situación y las condiciones en las que viven.

Uno de los datos que destaca el estudio es que 47% de los hogares señaló haber comido menos de tres veces al día durante el último mes, un indicador relacionado con las condiciones económicas y de alimentación de las familias.

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El presidente de la Cciap, Aurelio Barría, explicó que el propósito del observatorio es complementar los datos cuantitativos que se generan en estudios oficiales. Barría añadió que los resultados permiten observar aspectos de la realidad cotidiana que no siempre quedan reflejados en las estadísticas tradicionales. “Estos son como los colores del dato en blanco y negro que habitualmente estamos viendo a través del tiempo”, manifestó.

Otro de los aspectos señalados en el informe es la situación de los jóvenes. De acuerdo con los resultados presentados, alrededor del 18% de los jóvenes se encuentra en condición de ‘nini’, es decir, no estudia ni trabaja. Ante este escenario, el presidente de la Cámara de Comercio se refirió a la Ley de Pasantías, iniciativa que, según explicó, busca facilitar el acceso de los jóvenes a una primera experiencia laboral formal.

Barría indicó que el gremio respalda esta iniciativa y que sus aproximadamente 1,800 empresas miembros podrían contribuir a generar oportunidades para jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral. Según explicó, la expectativa es que, después de ese primer año de experiencia, los jóvenes puedan permanecer en sus puestos de trabajo y eventualmente ser contratados de manera permanente por las empresas.

Con información de Luis de Jesús Mendoza