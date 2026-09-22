Muere trabajador de 25 años en la Línea 3 del Metro tras presunta descarga eléctrica

El hecho ocurrió la noche del lunes 21 de septiembre en el área de Farfán, dentro del túnel que forma parte del proyecto. Las autoridades investigan las circunstancias del incidente.

Un trabajador de 25 años murió la noche del lunes 21 de septiembre mientras laboraba en el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá, específicamente en el área de Farfán, dentro del túnel.

El Consorcio HPH Joint Venture informó este martes sobre el fallecimiento y detalló que el trabajador pertenecía a una empresa subcontratista que participa en la ejecución de la obra.

De acuerdo con el comunicado, el incidente estaría relacionado, de manera preliminar, con una presunta descarga eléctrica. Las circunstancias en las que ocurrió el hecho son investigadas por las autoridades competentes.

El consorcio señaló que, desde que tuvo conocimiento del incidente, ha brindado el apoyo y acompañamiento correspondiente; además, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades, así como proporcionar la información requerida durante las investigaciones.

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El pasado 20 de agosto, el consorcio dio cuenta del fallecimiento de un colaborador de 48 años, quien se desempeñaba como electricista calificado; en este caso, el hecho ocurrió en la planta de separación de lodo del Complejo Industrial de Farfán.

Por tanto, esta sería la segunda muerte que reporta la empresa durante trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro.

HPH Joint Venture reiteró su compromiso con el desarrollo del proyecto y con el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones aplicables a las operaciones, además de mantener coordinación con las entidades competentes y las empresas que participan en la ejecución de la obra.