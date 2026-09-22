Extranjero queda bajo detención provisional por falsificación de sellos públicos

Detuvieron provisionalmente a ciudadano extranjero vinculado en la falsificación de documentos, en la provincia de Chiriquí.

David, Chiriquí/En una audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Chiriquí, un hombre, proveniente de Costa Rica, fue imputado por la presunta comisión de delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de sellos públicos.

El juez de garantías del (SPA), Erick Javier Polanco, le decretó la medida cautelar de detención provisional, basado en los riesgos procesales presentados por el Ministerio Público, asegurando que era la más cónsona y adecuada con la naturaleza del hecho.

El imputado no mantiene arraigo domiciliario, laboral ni familiar en territorio panameño; además, se valoró el peligro de destrucción de pruebas, puesto que los artículos empleados y las personas que colaboraban con el hecho delictivo no han sido aún ubicados.

La investigación de esta causa penal se inició el 17 de septiembre, cuando agentes del Servicio Nacional de Fronteras cercanos a la frontera con Costa Rica lograron la aprehensión del indiciado.

El tribunal igualmente legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos expuestos por el fiscal del Ministerio Público, Robin Sánchez.