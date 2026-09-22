Maritza Ureña, exsubdirectora de la DGI, es aprehendida por presunto enriquecimiento injustificado que supera los $428 mil

La exfuncionaria fue aprehendida en Cerro Viento, San Miguelito, durante diligencias de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación se inició en agosto de 2026 tras un informe de auditoría de la Contraloría que detectó diferencias entre recursos de origen conocido y desconocido.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Superior Anticorrupción aprehendió a Maritza Ureña, exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI) entre 2019 y 2024, como parte de la Operación Tamías, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, y contra el orden económico, específicamente blanqueo de capitales.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la investigación establece una presunta lesión económica de al menos $428,000.

Las diligencias fueron desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional en el sector de Cerro Viento, San Miguelito, donde fue aprehendida Ureña y se ubicaron indicios relacionados con la investigación.

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El caso se originó en una investigación penal iniciada en agosto de 2026, luego de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en mayo de ese mismo año.

Según el Ministerio Público, el informe derivó en la adopción de medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria, después de que se detectara una diferencia entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo ser determinado durante el análisis realizado por la entidad fiscalizadora.

Ureña será puesta a órdenes de las autoridades judiciales competentes para las audiencias correspondientes, en las que se determinarán las medidas que correspondan dentro del proceso, conforme a las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.