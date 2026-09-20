Dionisio Rodríguez: Declaran causa compleja investigación por presunto peculado en Junta Comunal de San Juan

El juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Chiriquí, Roger Ibarra, declaró como causa compleja el proceso que se sigue contra el representante, Dionisio Rodríguez, y el extesorero de la Junta Comunal de San Juan, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado.

Con la decisión, el Ministerio Público contará con seis meses adicionales para ampliar la investigación y practicar las diligencias que aún están pendientes dentro del proceso.

Durante la audiencia de procedimiento para asuntos complejos, el juez escuchó los argumentos de las partes y accedió a la solicitud presentada por el fiscal Frank Rodríguez, quien sustentó que todavía existen pruebas por practicar debido a la complejidad de la investigación.

Rodríguez fue reelegido representante para el periodo 2024-2029 por el Partido Revolucionario Democrático, y se le decretó detención provisional el pasado 5 de diciembre del 2025, cuando el Juzgado de Garantías de Chiriquí decretó la medida cautelar. Durante esa audiencia tuvo que ser trasladado de urgencias a un hospital debido a una crisis cardíaca.

Sin embargo, de acuerdo con el comunicado del Órgano Judicial, actualmente, uno de los imputados mantiene la medida cautelar personal de arresto domiciliario. Mientras que el otro tiene medidas de reporte los días 15 y 30 de cada mes, además de la prohibición de acercarse a la Junta Comunal. Estas medidas corresponden a otro proceso de similares características que también se le sigue.

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La defensa de los imputados estuvo a cargo de los abogados particulares Duay Lizondro y José Altamirano.

Investigación por fondos de programas sociales

La investigación penal comenzó luego de que la Contraloría General de la República remitiera al Ministerio Público un informe de auditoría relacionado con una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de San Juan.

Los hechos bajo investigación corresponden al período comprendido entre 2019 y 2024.

Con la declaración de causa compleja, el Ministerio Público podrá disponer de un plazo adicional para completar las diligencias y recabar los elementos de prueba necesarios antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso penal.