Italia quiere prohibir el burka en las escuelas, afirma Meloni

Los estudiantes extranjeros representan cerca del 12% de los matriculados en las escuelas italianas, según el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT).

Italia prohibirá el uso del burka y del niqab, el velo islámico integral, en las escuelas y limitará el número de estudiantes extranjeros por clase, anunció este domingo la primera ministra de ultraderecha, Giorgia Meloni.

Este país del sur de Europa es una de las puertas de entrada de migrantes a la Unión Europea, y la integración de los extranjeros es uno de los temas centrales de la campaña para las elecciones generales del próximo año.

"Se presentará una medida en una sesión del Consejo de Ministros para establecer legalmente un número máximo de estudiantes extranjeros por clase", declaró Meloni durante una reunión de las juventudes de su partido, Hermanos de Italia.

La primera ministra agregó que esta disposición también contempla la prohibición del burka y el niqab en las aulas y que los padres de los estudiantes extranjeros con dificultades para integrarse en el sistema escolar aprendan italiano.

El partido de extrema derecha Futuro Nacional (FN) pidió en julio que se tomaran medidas más enérgicas contra el uso del burka en las escuelas.

Esta formación, aún más a la derecha que el partido de Meloni, no forma parte de la coalición de gobierno y desde su lanzamiento en febrero ha subido con fuerza en las encuestas y representa un desafío para la primera ministra.

En Italia no hay una ley que prohíba expresamente el uso del burka, ni en la escuela ni en los lugares públicos, pero una ley de 1975 sanciona el uso "sin justificación" de cascos o prendas que dificulten la identificación de una persona.

En 2008, el más alto tribunal administrativo de Italia aclaró que los velos integrales pueden usarse por motivos religiosos o culturales, siempre que el rostro se muestre cuando sea necesaria una verificación de identidad.

Italia ya impone una limitación al número de alumnos extranjeros en cada clase y Meloni no precisó cuál es el cambio que propone.

Los estudiantes extranjeros representan cerca del 12% de los matriculados en las escuelas italianas, según el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT).

Desde 2010, el número de estudiantes extranjeros está limitado al 30% de una clase y de un centro escolar.

Esta cota puede elevarse en casos que involucren a estudiantes extranjeros con competencias lingüísticas adecuadas, como los nacidos en Italia, o reducirse cuando los escolares tengan un dominio insuficiente de la lengua.