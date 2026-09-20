Agroferia del IMA: ¿Buscando arroz a bajo costo? Estas son las regiones donde habrá este lunes y martes

Las ferias se desarrollarán desde las 8:00 a.m. y los asistentes deberán portar su cédula de identidad y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas Agroferias este lunes 24 y martes 25 de agosto, en diferentes comunidades del país, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles.

Lunes 21 de septiembre

Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de San Pedrito, distrito de Santa Catalina

Comunidad de San Pedrito, distrito de Santa Catalina Panamá Oeste: Cancha Comunal de El Libano, distrito de Chame

Cancha Comunal de El Libano, distrito de Chame Panamá: Predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito

Martes 22 de septiembre

Chiriquí: Cancha Comunal de Potrero de Caña, distrito de Tolé

Cancha Comunal de Potrero de Caña, distrito de Tolé Herrera: Cancha Comunal de La Valencia, en Portobelillo, distrito de Parita

Cancha Comunal de La Valencia, en Portobelillo, distrito de Parita Coclé: Cancha de baloncesto de Olá Cabecera, distrito de Olá

Cancha de baloncesto de Olá Cabecera, distrito de Olá Colón: Parque Público de Limón, distrito de Colón

Parque Público de Limón, distrito de Colón Panamá: Gimnasio de Chilibre, distrito de Panamá

Gimnasio de Chilibre, distrito de Panamá Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Playa San Lorenzo, distrito de Kusapin / Junta Comunal de Roka, distrito de Munä

Según la entidad, las ferias se desarrollarán desde las 8:00 a.m. y los asistentes deberán portar su cédula de identidad y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

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¿Qué son las agroferias?

Las agroferias son jornadas de venta organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) con el propósito de facilitar el acceso de la población a alimentos de la canasta básica a precios subsidiados o inferiores a los del mercado.

En estos eventos se comercializan productos como arroz, aceite, granos, azúcar, sal, pastas, vegetales, frutas, carnes y otros alimentos esenciales, contribuyendo a aliviar el gasto de los hogares y a fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores.