Nueva tecnología busca acelerar la recuperación de pacientes en fisioterapia de Juan Díaz

La tecnología, incorporada al Servicio de Fisioterapia de la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino, permite trabajar lesiones musculares y óseas, además de patologías en las zonas cervical, dorsal y lumbar.

El Servicio de Fisioterapia de la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino, en Juan Díaz, incorporó la magnetoterapia como una nueva alternativa para el tratamiento de pacientes con dolor crónico y agudo.

La tecnología permite realizar un procedimiento indoloro y no invasivo, sin contacto directo con la piel, mediante un aplicador equipado con un sistema de refrigeración por circulación de aceite, explicó Mabel Haylett, jefa del Servicio de Fisioterapia de esta unidad de la Caja de Seguro Social (CSS).

¿Para qué se utiliza la magnetoterapia?

De acuerdo con la CSS, el equipo genera campos magnéticos que pueden alcanzar entre 10 y 12 centímetros de profundidad en los tejidos musculoesqueléticos.

Entre los beneficios señalados por la institución está ayudar a disminuir la inflamación y acelerar los procesos de recuperación física, mediante el restablecimiento del equilibrio bioquímico celular.

El tratamiento está indicado para pacientes con lesiones musculares y óseas, así como para personas con patologías crónicas en las áreas cervical, dorsal y lumbar. También puede utilizarse durante fases agudas de recuperación después de fracturas o reemplazos de rodilla.

La incorporación de esta tecnología se suma a los equipos de láser, ultrasonido y otros dispositivos electromagnéticos disponibles en el servicio, con el objetivo de contribuir al alivio del dolor, la recuperación de la funcionalidad articular y la regeneración de los tejidos.

Horario de atención

El Servicio de Fisioterapia de la Policlínica JJ Vallarino brinda atención a los asegurados de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., en horario continuo.