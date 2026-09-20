Ejército de EEUU reporta cuatro muertos en ataque antidrogas contra embarcación en el Caribe

El gobierno de Donald Trump, en el poder desde enero de 2025, lanzó una guerra frontal contra los carteles de la cocaína que operan en el continente.

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos anunció el sábado que mató a los cuatro ocupantes de una embarcación que presuntamente llevaba drogas en el Caribe.

El gobierno de Donald Trump, en el poder desde enero de 2025, lanzó una guerra frontal contra los carteles de la cocaína que operan en el continente.

El mando que dirige las fuerzas estadounidenses en la región (Southcom) reportó el mas reciente ataque en medio de esa ofensiva.

Esta embarcación estaba implicada en "el narcotráfico. La operación mató a cuatro narcoterroristas", señaló Southcom en un mensaje en redes sociales acompañado de imágenes borrosas de la acción contra la nave.

Más de 200 personas han muerto en ataques en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según un conteo de AFP.

El gobierno de Trump no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones contra las que ha lanzado ataques estén implicadas en el tráfico de drogas. Según organizaciones de derechos humanos, estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.