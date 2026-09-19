Rusia denuncia ciberataques en segundo día de elecciones legislativas

Estos comicios, los primeros desde el comienzo de la ofensiva militar a gran escala contra Ucrania en 2022, permitirán renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso. También se celebran en los territorios del este de Ucrania ocupados y anexionados por Rusia.

Moscú, Rusia/Rusia denunció este sábado un ciberataque "muy potente" contra el sistema electoral en Moscú, en el segundo día de las elecciones legislativas en las que se espera que gane el partido "Rusia Unida" del presidente Vladimir Putin.

Estos comicios, los primeros desde el comienzo de la ofensiva militar a gran escala contra Ucrania en 2022, permitirán renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso. También se celebran en los territorios del este de Ucrania ocupados y anexionados por Rusia.

La victoria del partido de Putin se da por sentada en un país donde las autoridades reprimen la disidencia y donde el único partido opuesto abiertamente a la guerra, Iabloko, quedó excluido de las urnas.

En Moscú y en 30 regiones rusas los electores pueden votar por internet. En la capital, "durante toda la noche, literalmente sin interrupción, el sistema electoral sufrió un ciberataque muy potente", declaró el sábado la presidenta de la comisión electoral central, Ella Pamfilova, citada por las agencias de prensa rusas.

Según ella, este ataque "está en curso" aunque "la situación se encuentra bajo control y la seguridad del sistema permite mantener la votación sin interrupciones".

Frente a Rusia Unida, el partido en el poder, solo se permitió participar a aquellas formaciones que de alguna manera apoyan a Putin y la continuación de la guerra en Ucrania: los comunistas del KPRF, los nacionalistas del LDPR, los conservadores de "Rusia Justa" y los liberales de Gente Nueva.

Frente a un teatro moscovita, convertido en colegio electoral, en pleno centro de la capital rusa, Tatiana, jubilada de 71 años, declaró a la AFP que votó por "Rusia Unida". "Es el partido más grande, el que más trabaja y el que tiene mejores resultados", opina.

Diana, de 30 años, dio su voto al partido "Gente Nueva", con la esperanza de que esta formación preste más atención a los problemas económicos en un país afectado por múltiples sanciones occidentales y ataques ucranianos constantes.

"Mucha gente perdió su empleo. Los salarios bajan en lugar de subir", lamenta. Dice querer la paz con Ucrania, pero le parece que la guerra "no va a terminar pronto". La votación comenzó el viernes por la mañana y se prolongará hasta el domingo a las 18:00 GMT. Se espera conocer los primeros resultados poco después.