Anuncian trabajos de reubicación y mejoras a la red del Idaan en Llano Bonito

De acuerdo con el comunicado, los trabajos se realizarán de lunes a sábado, en dos jornadas: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

Ciudad de Panamá/El Programa de Saneamiento de Panamá informó sobre el inicio de nuevos trabajos correspondientes al proyecto de “Reubicación y Mejoras a la Red IDAAN, Llano Bonito, Juan Díaz”, que se desarrollarán en la Calle 117 Este, en el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.

Las labores, correspondientes a la segunda etapa del proyecto, comenzarán el 22 de septiembre de 2026 y tendrán una duración estimada de 60 días.

De acuerdo con el comunicado, los trabajos se realizarán de lunes a sábado, en dos jornadas: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

Como parte de la metodología de trabajo, se implementará un desvío vehicular en la Calle 117 Este de Llano Bonito, tramo 2, debido a la intervención de la vía.

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Durante la ejecución de las obras, el tránsito por la Calle 117 Este será reducido a un carril en dirección desde el Corredor Sur hacia Llano Bonito. La intervención se concentrará en el carril derecho, específicamente en el tramo comprendido entre Calle Las Mareas y Moderna Comercial, S.A.

El Programa de Saneamiento de Panamá indicó que los trabajos se desarrollarán por tramos, con el propósito de mantener el acceso de los residentes a sus viviendas y permitir el ingreso del personal y los equipos de las empresas ubicadas en el área.

Asimismo, se solicitó a los peatones atender las indicaciones del personal encargado de la obra y utilizar los pasos peatonales habilitados durante el desarrollo de los trabajos.

Como medida para facilitar la circulación vehicular al finalizar cada jornada, el área donde se realicen excavaciones será cubierta con planchas de metal o rellenada con gravilla. De esta manera, el tramo podrá ser habilitado nuevamente de forma temporal mientras se completa la reposición del pavimento.

Las autoridades exhortaron a conductores, residentes y peatones del sector a tomar las precauciones correspondientes y considerar los cambios en la circulación durante el periodo de ejecución del proyecto.