Ciudad del Futuro y otras comunidades no tendrán agua potable el próximo miércoles

Suspensión temporal del suministro de agua por trabajos de interconexión del proyecto Línea 3.

Ciudad de Panamá, Panamá/Debido a trabajos de interconexión de una tubería de 10 pulgadas en el área de construcción de la estación Ciudad del Futuro, de la Línea 3 del Metro de Panamá, varias comunidades estarán afectadas en el suministro de agua potable.

Los trabajos se realizarán el próximo miércoles 23 de septiembre, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Estas labores serán ejecutadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), y son parte de las adecuaciones, modificaciones y remodelaciones de las infraestructuras necesarias para el avance del proyecto.

Las zonas que estarán afectadas son: Ciudad del Futuro, PH Club Residencial La Campiña, Cantabria Residencial y Santillana Residencial.

Recomiendan a los residentes tomar las previsiones necesarias para garantizar su abastecimiento por el periodo de corte por los trabajos ya mencionados.

La empresa contratista del proyecto informó que, en caso de que se extiendan estas labores, se hará responsable de activar un plan de contingencia que conlleva el envío de camiones cisterna a las zonas afectadas.