Transportistas de carga de Chiriquí exigen respuestas urgentes sobre el plan de integración aduanera

La Cámara Nacional de Transporte de Carga en Chiriquí exige explicaciones a entes gubernamentales sobre el avance de integración aduanera que se efectúa en zonas fronterizas.

David, Chiriquí/Transportistas de carga hacen un llamado las autoridades aduaneras y al gobierno nacional para que den mayores explicación sobre el avance del Plan de Integración Logística Aduanera Fronteriza (PILA) que de forma coorinada han realizado Panamá y Costa Rica en el área fronteriza que abarca Paso Canoas, Guabito, Rio Sereno.

Según René Paredes, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga hay algunas condiciones dentro del programa que aun no están claras y que es necesario se siga avanzando en el proyecto de inclusión.

"Sabemos que estos proyectos son de gran importancia para facilitar el comercio y el control aduanero de dicha zona fronteriza, pero es menester saber sus tiempos de entrega y las estrategias del Estado para su aplicación", señaló Paredes.

Además, instan en la aplicación y puesta en marcha urgente del PILA

Por su parte, el coordinador del PILA, Xavier Rodríguez, manifiestó que el inicio está previsto para comienzos del año 2029, con los 3 proyectos equipados y en funcionamiento. Indicó que se está trabajando en eliminar el "cuello de botella" que representa la duplicidad de trámites aduaneros de Costa Rica y Panamá, cuando el transportista de carga atravieza el paso frontetizo.

Destaca que "No es un tema solo de infraestructura, sino también tecnológico que es donde reposa la seguridad de comercio al igual que de trazabilidad para todas las cargas al igual que todas las personas que entren y salgan del país".

Los directivos de aduanas afirmaron que se prevé que, a mediados del año entrante, se logren otros

Con información de: Demetrio Ábrego