Transportistas de Veraguas advierten sobre altos costos del combustible, pero mantienen el servicio

Pese a las dificultades económicas que aseguran enfrentar, los transportistas de servicios selectivos y colectivos de Veraguas indicaron que el servicio se mantiene y está siendo garantizado a los usuarios .

Santiago de Veraguas/Los altos costos del combustible mantienen preocupados a transportistas de la provincia de Veraguas, quienes aseguran que el aumento está dificultando cubrir los gastos de operación y mantenimiento de sus vehículos.

A partir de este viernes 18 de septiembre comenzaron a regir los nuevos precios del combustible con notables aumentos.

Alejandro Carrera, transportista de La Raya, explicó que el precio del combustible ya no les permite mantener el mismo rendimiento económico de sus unidades, mientras otros gastos, como las llantas y las reparaciones, también han aumentado.

“Bueno, sinceramente, a nosotros nos tiene sumamente preocupados el alza del combustible porque en verdad no está dando el rendimiento para darle mantenimiento debido a los carros”, manifestó.

Carrera señaló que las condiciones de algunas vías también generan gastos adicionales. Como ejemplo, mencionó una llanta que tuvieron que transportar en el maletero de una unidad luego de que se explotara debido a las piedras que se introducen en los neumáticos mientras se realizan trabajos de mejoramiento de la carretera en La Raya.

“Así que imagínense, y no solamente el combustible, el costo de las llantas está por las nubes”, agregó.

Por su parte, Jorge Cruz, transportista de Las Balsas, también expresó su preocupación por el precio del diésel y el impacto que tiene sobre la actividad.

“Estamos tirados con ese díser, estado muy mal, moda, moda, moda. Pero el servicio que brindaron. Sí, hay que brindar de todas maneras que se brinde servicio”, sostuvo.

Pese a las dificultades económicas que aseguran enfrentar, los transportistas de servicios selectivos y colectivos de Veraguas indicaron que el servicio se mantiene y está siendo garantizado a los usuarios.

Los transportistas esperan que la situación pueda mejorar ante el incremento de los costos de operación, mientras continúan prestando el servicio en la provincia.

Con información de Ney Abdiel Castillo