Residentes de Veracruz piden mayor seguridad ante balaceras y hechos delictivos

Ante este escenario, los residentes hicieron un llamado a las autoridades para que incrementen la vigilancia y adopten acciones que permitan recuperar la tranquilidad de las familias.

Veracruz/Residentes de Veracruz manifestaron su preocupación por los hechos delictivos que, según aseguran, se registran en la comunidad, especialmente durante horas de la noche, cuando reportan constantes balaceras que mantienen en alerta a familias y comerciantes.

Los vecinos señalan que la situación ha generado temor entre quienes viven y trabajan en el sector, al punto de considerar peligroso caminar por algunas áreas, particularmente durante la noche.

“Oye, aquí estamos peor que en Vietnam. Aquí no hay autoridad. Aquí estamos 24/7 bajo el fuego”, expresó uno de los residentes al referirse a la situación de inseguridad que, según afirma, enfrenta la comunidad.

Otros moradores coincidieron en reclamar una mayor presencia de las autoridades. “Esperar una seguridad y nunca llega”, manifestó otro vecino, mientras que una residente resumió su preocupación señalando: “Hay mucha inseguridad”.

Vecinos denuncian constantes balaceras

Los residentes aseguran que las detonaciones de armas de fuego se han convertido en una situación recurrente.

“Muchas, muchas, le digo muchas balaceras desde aquí, aquí, aquí, aquí... bueno, todo el sector”, relató otro vecino, quien además calificó como peligroso caminar por el área.

Los moradores también expresaron preocupación por los jóvenes y pidieron a las autoridades adoptar medidas para reforzar la seguridad en la comunidad.

Ante este escenario, los residentes hicieron un llamado a las autoridades para que incrementen la vigilancia y adopten acciones que permitan recuperar la tranquilidad de las familias.

La comunidad espera que se refuercen los patrullajes y la presencia policial, especialmente durante las horas nocturnas, cuando los vecinos aseguran que se concentra parte de los hechos que mantienen a la población en alerta.

Con información de Jessica Román